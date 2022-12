The Game Awards 2022 : la cérémonie va être raccourcie suite aux retours de l'an passé, le nombre de jeux révélé

Dans quelques jours, toute l'industrie du jeu vidéo aura le regard tourné vers les Game Awards, la cérémonie annuelle qui décerne les prix des meilleurs jeux vidéo de l'année suivant plusieurs catégories. Comme d'habitude, c'est Geoff Keighley qui animera le spectacle dont le temps sera raccourci suite aux retours de l'année dernière. Avec un show de 3 heures, auquel il fallait rajouter les 45 min de pré-show, les Game Awards 2021 ont été pointés du doigt pour de nombreuses personnes jugeant la cérémonie fatigante sur la longueur. C'est d'autant plus vrai pour les pays européens qui doivent assister au spectacle au beau milieu de la nuit. Geoff Keighley a entendu les reproches et a donc décidé de réduire son émission diffusée en direct sur Internet.

Une chose que nous allons faire cette année, c'est d'essayer de raccourcir un peu le spectacle. Je ne dirai rien officiellement tant que nous n'aurons pas terminé nos répétitions, mais nous pensons que le spectacle sera beaucoup. Nous pensons qu'il y a eu un peu de fatigue quant à la durée du spectacle. Il y a beaucoup de jeux et beaucoup de personnes qui veulent en faire partie, mais nous avons décidé de réduire tout cela pour, espérons-le, avoir un spectacle un peu plus digeste. En réduisant de manière assez significative la durée du programme, il faut que vous comprenez qu'il y aura moins de jeux, moins de AAA qui seront montrés durant le spectacle.







Geoff Keighley en a profité pour annoncer sur Reddit que les Game Awards 2022 comporterait entre 30 et 40 jeux, confirmant qu'on pourra compter sur de nouvelles annonces, mais aussi des updates sur des titres déjà connus. On rappelle que les Game Awards 2021 ont permis de révéler l'existence de titres tels que Wonder Woman, Star Wars Eclipse de Quantic Dream et Alan Wake 2 qui sont restés discrets depuis. Le pré-show de l'an passé avait permi de mettre la lumière sur 13 jeux, tandis que l'émission principale en comptait 43. Cette année, Geoff Keighley que le pré-show a été renommé en "Opening Act", et qu'il faudra s'attendre à des "annonces énormes". Parmi les gros jeux qui ont été confirmés pour ces Game Awards 2022, il y a Tekken 8, la rumeur d'un Crash Bandicoot Wumpa League, puisque de nombreux press kit ont été envoyés à la presse et aux influenceurs. Si Ed Boon a confirmé qu'il n'y aura aucune annonce quant au prochain Mortal Kombat, Electronic Arts semble en revanche susceptible de dévoiler de nouvelles images de Star Wars Jedi Survivor, puisque les bannières de ses réseaux sociaux ont été mis à jour.



Les Game Awards 2022 se tiendront dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 décembre 2022.