Where Winds Meet : nouveau trailer qui confirme sa sortie en 2025 sur PS5 et PC

a période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes, une période de grands changements et de conflits dans le pays.



Jeu d'action en monde ouvert très porté sur le Wuxia pian, il veut nous garantir des chorégraphies de combat soignés et qui ont d'ailleurs été supervisés par Stephen Tung Wai, action designer et réalisateur hong-kongais bien connu des spécialistes du genre. Le personnage qu'on va incarner dans le jeu sera doté de

pouvoirs mystiques du Qinggong pour franchir des falaises ou traverser des surfaces aquatiques rapidement, ou utilisera le pouvoir du Chi pour étourdir vos ennemis à distance, ou pour voir son objectif de loin. Vous pourrez également acquérir des compétences en arts martiaux en observant et en imitant le comportement d’animaux. Cracher du feu comme un dragon, sauter comme un crapaud géant, ou rugir tel un lion, voilà un aperçu des compétences attendues. L'open, world promet de nombreuses régions à explorer, des villes à visiter, des PNJ avec qui bavarder et pas mal d'énigmes aussi à résoudre. On attend maintenant une date de sortie précise, autre que le vague 2025.





Sorti en Chine en décembre 2024 sous une formule très orienté free-to-play t après plusieurs phases de beta-test fermé, Where Winds Meet semble enfin prêt à arriver sur le marché occidental. La sortie vient d'ailleurs d'être confirmée pour 2025, aussi bien sur PC comme sur PS5, avec en prime le soutien de PlayStation qui relaye la moindre information et le moindre trailer sur le jeu. C'est le cas aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui nous met directement dans l'ambiance, celle de l