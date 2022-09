Where Winds Meet : faut-il s'attendre à un Ghost of Tsushima version Wu Xia Pian ?

960 et 1279. Le joueur va se retrouver aux commandes d'un guerrier qui manie l'épée et l'arc comme personne, tout en étant un esthète des sauts sur les toits. Avec ses décors ultra variés, ses champs d'herbes hautes et ses moments où la pleine lune devient rouge, nombreux sont ceux qui ont comparé ce Where Winds Meet à un Ghost of Tsushima version chinoise. On préfère de notre côté faire allusion au Wu Xia Pian, ce genre de films de cape et d'épées chinois où les héros sont capables de voler et de réaliser des acrobaties chorégraphiés avec grâce.





L'Opening Night Live de la gamescom 2022 fut bourré d'annonces et de belles surprises, et parmi celles-ci, un certain Where Winds Meet a piqué la curiosité des internautes. Développé par Everstone Studio et édité par NetEase Games, le jeu est un pur produit chinois qui a pour objectif de prouver à l'occident que l'empire du milieu est désormais capable de rivaliser avec le Japon et les Etats-Unis en termes de production dans le jeu vidéo. Il faut dire que visuellement, le jeu en jette pas mal, avec une très belle direction artistique et un univers encore peu connu du public européen et américain. Ici, l'histoire va se déroule en Chine, en pleine Dynastie Song qui a régné dans le pays entreSi le jeu affiche un rendu visuel globalement next gen, il demeure cependant quelques éléments qui donnent le sentiment que le jeu n'est pas développé sous Unreal Engine 5, avec tantôt des textures pas toujours très jolies, tantôt des PNJ à la modélisation irrégulières. Néanmoins, côté gameplay, ce Where Winds Meet semble être prometteur, avec pas mal de variété dans les actions possibles. Entre escalades de murs, course sur les toits, au-dessus de l'eau, sur un mât de bâteau, des combats particulièrement dynamiques, l'usage de sort de magie et des boss qui lorgnent du côté du folklore chinois, il y a de quoi être impatient d'en savoir davantage. Aucune date de sortiue n'est annoncée pour le moment, et seul le PC est confirmé pour ce jeu ambitieux.