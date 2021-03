Stadia Pro : la sélection de mars 2021 est connue, PixelJunk Raiders disponible dès maintenant

PAC

-

MAN

Mega Tunnel Battle

AVICII Invector et Reigns. A noter que Monster Jam Steel Titans, Hello Neighbor : Secret Neighbor et Outcasters ont tiré leur révérence. Pour rappel, l'offre est réservée aux membres Pro qui se délestent de 9,99€/mois.





A moins de vivre reclus dans une grotte, vous êtes certainement au courant des dossiers brûlants dont Stadia fait actuellement l'objet. Alors que Google avait promis qu'il mettrait les consoles au sol, il doit bien admettre que son service de cloud gaming est loin du succès escompté. D'ailleurs, dans l'un de ses derniers papiers, Jason Schreier (Bloomberg) assure que la firme de Mountain View n'a pas hésité à sortir le chéquier pour s'offrir des productions Ubisoft et Take Two Interactive à coups de millions.Bref, tout ça pour dire que Stadia fait comme si de rien n'était. En effet, la liste des jeux gratuits retenus pour la sélection de mars 2021 a été communiquée, et on remarque la présence de PixelJunk Raiders qui a été annoncé il y a à peine quelques jours. A ses côtés, on retrouve