Stadia : Google ferme ses studios, Jade Raymond remerciée, bientôt la fin ?

Voilà une annonce que personne n'attendait ce soir, mais qui vient de faire l'effet d'une bombe : Google vient en effet d'annoncer la fermeture de ses deux studios en charge de développer des titres exclusifs pour Stadia. C'est le site Kotaku qui a d'abord rapporté l'information, avant d'être confirmée dans l'heure par Phil Harrison en personne, le Président de Stadia, qui s'est d'ailleurs fendu d'un long message sur le blog officiel. Un communiqué dans lequel on apprend que le géant du web renonce à investir davantage dans Stadia Games & Entertainment, pourtant chapeauté par Jade Raymond, l'ex-productrice des jeux Assassin's Creed qui a aussi fait un tour du côté d'Electronic Arts avant de se faire débaucher par Google. Forcément, une telle fermeture entraîne le départ de Jade Raymond qui n'aura finalement pas eu le temps de montrer son talent artistique et de quoi elle était capable. L'ex-prodige d'Ubisoft n'est évidemment pas la seule à perdre son emploi puisque 150 employés sont touchés par cette restructuration, même si Phil Harrison que chacun d'entre eux seront affectés dans d'autres secteurs de l'entreprise.







Si le message de base est négatif, Phil Harrison tempère l'annonce en précisant que la technologie de Stadia est à la fois reconnue et une vraie réussite (ce qui est vrai par ailleurs), il explique également que la plateforme va continuer de perdurer et que de nouveaux jeux sont prévus, venant de différents studios et autres éditeurs-tiers. Plus surprenant, aucun changement dans le modèle économique ou les abonnements sont prévus, mais que Stadia va continuer à aider et soutenir les développeurs qui souhaitent tirer profit de la technologie désormais bien établie. Pour Phil Harrison, se délester de ses studios mais garder la même politique est une solution durable et pérenne, mais pour l'homme qui fut derrière les lancements ratés de la PS3 et de la Xbox One, c'est assez cocasse.