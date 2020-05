Steam : combien d'inscrits possèdent un casque VR ? Les chiffres officiels

Maintenant installé depuis quelques années, le marché de la réalité virtuelle commence doucement à se faire entendre. Si Sony reste en tête de liste grâce à ses quatre millions de PlayStation VR vendus, les autres constructeurs peuvent se vanter d'avoir plusieurs modèles bien plus sophistiqués sur PC : Steam vient justement de communiquer de nouvelles statistiques concernant ses 90 millions d'utilisateurs et figurez-vous qu'1,91% d'entre eux possèdent un casque VR. Cela représente tout de même 1,7 millions de personnes environ et, surtout, une augmentation de 0,62% depuis le début d'année. On doit certainement cette hausse soudaine à l'arrivée d'un certain Half-Life Alyx, certainement le titre le plus peaufiné pour cette technologie.Notons que le HTC Vive s'avère l'engin le plus populaire puisque possédé par 29,07% des concernés : vient ensuite l'Oculus Rift S et l'Oculus Rift, respectivement avec 21,97% et 16,60% des parts. Le Valve Index, lui, représente la quatrième place avec 11,94% suivi du Windows Mixed Reality avec 8,54%.