Physint : 1er poster et casting révélé du 1er jeu PS6 de Hideo Kojima

A quelques jours du coup d'envoi du Tokyo Game Show 2025, Hideo Kojima a tenu une conférence, le Beyond the Strand Showcase, dans lequel il a révélé bon nombre de ses prochains projets. Et parmi eux, Physint a refait surface. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi son actualité, il s'agit de la prochaine collaboration entre PlayStation et Kojima Productions, avec une date de sortie annoncée vaguement à 2030 et qui sortira donc sur PS6. Annoncé en janvier dernier, le titre refait surface aujourd’hui avec un premier poster teaser et surtout un casting XXL. En effet, à l’affiche, on retrouve Charlee Fraser (Mad Max Fury Road), Don Lee (Le Dernier Train pour Busan et déjà présent dans Death Stranding 2), ainsi que la montante Minami Hamabe, récemment révélée dans le phénoménal Godzilla Minus One. Autant dire que Kojima continue de traiter ses jeux comme des blockbusters hollywoodiens, entre drame intimiste et superproduction taillée pour l’écran géant. Reste à savoir qui endossera le rôle principal. Certains parlent de Robert Pattinson, d'autres de Eddy Redmane. Vous penchez pour qui vous ?























