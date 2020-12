Fortnite : Kratos humilié dans le jeu ? Les fans n'étaient pas prêts à le voir comme ça

Evoquée comme étant une simple rumeur il y a encore quelques jours, l'arrivée de Kratos dans Fortnite est désormais une réalité. Cette nuit, Epic Games a non seulement confirmé la présence du héros de GOD OF WAR dans son jeu en diffusant le premier trailer, mais en plus l'a rendu disponible au même moment, ce qui a permis à de nombreux joueurs de pouvoir l'incarner à travers une skin exclusive. Même si Kratos a été passé à la moulinette cartoon pour coller à la DA de Fortnite, notre demi-dieu conserve son autorité et sa virilité dans le trailer d'annonce. Une fois en jeu, c'est autre chose, surtout lors des phases de célébrations de victoire où ce dernier réalise les mouvements et les danses habituelles que l'on retrouve dans le jeu. Certes, on pouvait s'y attendre, mais il faut bien avouer que le résultat est sacrément drôle lorsque c'est Kratos qui fait le petit chat, réalise des dabs ou des twerks. Sur les réseaux sociaux, certains fans de Kratos n'étaient clairement pas prêts de le voir ainsi, parlant même d'humiliation sur la place publique. Mais ne soyons pas si catégoriques et prenons un peu de recul sur la chose, car il faut bien avouer que c'est au pire gênant, au mieux assez drôle.