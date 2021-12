GOD OF WAR : un nouveau trailer sur PC en 4K qui dévoile sa fiche technique

Les annonces s'enchaînent du côté de chez PlayStation, qui après Horizon 2 Forbidden West et Uncharted Legacy of Thieves Collection, nous donne des nouvelles de la version PC de GOD OF WAR. Première chose à rappeler, le jeu débarquera le 14 janvier 2022, ce qui lui permettra d'avoir une seconde vie après avoir écoulé plus de 20 millions d'exemplaires sur PS4. Du coup, pour que ce portage PC soit le plus optimale possible, Sony Interactive Entertainment et NVDIA ont travaillé de concert pour que le jeu soit compatible avec les dernières technologies en date que sont le DLSS et le Reflex. Mais ce n'est pas tout, cette version PC du jeu de Cory Barlog jouira aussi de réflets améliorés, d'ombres avec une résolution augmentée et un frame-rate débloqué et la compatibilité avec les écrans ultra wide. De quoi rendre l'expérience encore plus folle qu'elle ne l'était sur PS4 en 2018.