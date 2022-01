GOD OF WAR : c'est un succès sur PC, c'est même le meilleur démarrage des jeux PlayStation sur Steam

GOD OF WAR est le quatrième jeu de la PlayStation Family à débouler sur PC et quand on regarde les premiers chiffres d'intérêt fournis par SteamDB, on constate une certaine appétence pour les joueurs. Avec 65 403 et 73 529 joueurs connectés de manière simultanée respectivement samedi et dimanche, Kratos et Atreus étaient donc attendus et font mieux que les autres titres issus du catalogue PlayStation. En effet, au moment de leur sortie respective, Horizon Zero Dawn (56 557), Death Stranding (32 515) et Days Gone (27 450) faisaient beaucoup moins, ce qui permet de mesurer l'attente suscité autour du jeu développé par Santa Monica Studios. Toutefois, il est bon de préciser que le portage PC a été assuré par un studio extérieur, les Canadiens de Jetpack Interactive, qui avaient déjà oeuvré sur la version Steam de Dark Souls notamment. Forcément, face à ce joli succès, nombreux sont ceux qui se demandent si God of War Ragnarök aura lui aussi droit à un portage sur PC dans la foulée et qu'il ne faudra pas attendre 4 ans pour pouvoir en profiter. De l'aveu de Cory Barlog, le game director du God of War de 2018, rien n'est encore statué en interne. Wait & see comme on dit.