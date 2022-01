Test GOD OF WAR : le chef d'oeuvre de la PS4 sublimé sur PC !

Le Test

En dehors d'un épisode oubliable dédié aux téléphones mobiles (de 2007 qui plus est…), la saga God of War n'avait encore jamais quitté les plateformes Sony. Du God of War original jusqu'au volet Ascension, en passant par Chains of Olympus, God of War III ou encore Ghost of Sparta, seules les PS2, PS3, PS4 et PSP étaient jugées dignes d'accueillir les aventures de Kratos jusqu'à aujourd'hui. Mais les temps changent, et le PC est depuis devenu une plateforme quasiment incontournable pour la plupart des éditeurs. C'est donc avec une joie non dissimulée que nous accueillons sur la plateforme "master race" le God of War de 2018 qui, quatre ans plus tard, n'a pas pris une ride !

Tout comme notre second test de Monster Hunter Rise publié avant-hier, cet examen de la version PC de God of War va se concentrer sur les qualités du portage en tant que tel, et donc être essentiellement technique. Pour tout ce qui concerne le gameplay, l'univers et toute autre question de contenu, nous vous renvoyons aux saintes écritures de l'ami Laurely qui, en 2018, décochait sans vergogne la note de 20/20. Particulièrement enthousiaste, le bougre évoquait carrément une "claque absolument divine", une "gifle", une "œuvre d'art", une "dinguerie", une "maîtrise totale", une "richesse inouïe", une "V.O. qui tue", une "B.O. qui tabasse", une "relation Kratos-Atreus qui arrache tout", et même "un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre". Et... il avait bien raison ! Même en 2022, God of War 2018 reste effectivement un jeu exceptionnel non seulement sur le fond, mais également sur la forme.







Ce portage pousse les potards encore plus loin et s'affranchit des compromis inhérents aux consoles Sony de l'époque. Sur PS4 le jeu tournait en effet seulement en 1080p à 30 images par seconde, tandis que sur PS4 Pro le choix était laissé entre un vrai-faux mode 4K (rendu checkerboard) à 30 images par seconde, et un mode full HD bloqué à 60 images par seconde maximum. La version PC, elle, n'est limitée que par la puissance de la machine qui la fait tourner. Aucun plafond de résolution ou de framerate n'est donc imposé. Ce premier progrès s'accompagne d'améliorations plus "actives" comme des ombres en plus haute résolution, des reflets plus précis, et des effets d'occlusion ambiante améliorés. Le résultat est sans appel : Kratos paraît plus détaillé que jamais, et les différentes textures sont efficacement mises en valeur. Tout cela est particulièrement visible lorsque la caméra se rapproche au plus près de notre musculeux héros, ce qui arrive relativement souvent dans cette aventure en forme de long plan-séquence.





DIVINE VERSION





Les options graphiques ont quant à elles été adaptées au goût pour la bidouille et l'optimisation de nombreux joueurs PC. Des réglages concernant la synchronisation verticale, le flou cinétique, le grain d'image, la qualité des textures, la qualité des modèles, le filtrage anisotrope, les ombres, les reflets, les effets atmosphériques et l'occlusion ambiante sont ainsi disponibles. Nous avons même droit à une fenêtre de prévisualisation des effets avancés. Hélas, elle est un peu trop petite pour être réellement lisible et permettre de voir les différences sans retourner dans le jeu. Ce n'est qu'un détail. Des options concernant les vitesses horizontales et verticales de la souris sont également disponibles, les réglages caméra et visée étant différenciés comme il se doit. Les contrôles au clavier/souris n'ont en effet pas été oubliés, et ils ont le bon goût d'utiliser des touches standards (coucou Monster Hunter Rise...), et donc d'être pleinement jouables. La manette reste tout de même préférable à notre goût, mais tout le monde ne sera peut-être pas de cet avis. Le support des écrans ultra-larges au format 21:9 répond également à l'appel, histoire de faire oublier définitivement que nous avons affaire à la base à un jeu console.







Cette version PC se dote même de raffinements issus des deux principaux constructeurs de cartes graphiques. La technologie NVIDIA Reflex permet de réduire le temps de latence du système, tandis que l'option DLSS (réservée aux GeForce RTX 2000 et 3000) permet de combiner haute résolution d'affichage et hautes performances, grâce à un algorithme d'upscaling dopé à l'intelligence artificielle. Si vous possédez une carte AMD ou une GeForce GTX, tout n'est pas perdu pour vous puisque le FidelityFX Super Resolution signé AMD est également supporté. Ce FSR est un peu moins performant que le DLSS, mais il a le mérite de fonctionner sur quasiment tous les PC. Par exemple pour un affichage en 2560x1440, les préréglages Performance, Équilibré, Qualité et Qualité Ultra utiliseront respectivement une résolution de calcul de 1280x720, 1506x848, 1708x960 et 1970x1108. De quoi soulager sensiblement les machines les moins performantes ! Terminons le tour d'horizon de cette "superior version" (car c'en est incontestablement une) en évoquant la présence de contenus téléchargeables autrefois réservés à certaines précommandes et autres opérations promotionnelles. Ensembles d'armure du vœu macabre pour Kratos et Atreus et quatre apparences de bouclier (Gardien de l'exil, Bouclier de la forge, Bouclier de l'âme elfique étincelante et Dökkenshieldr) sont désormais inclus d'office dans ce somptueux God of War.