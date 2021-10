GOD OF WAR : la version PC officialisée, détails et trailer pour en prendre plein la tronche

Après des mois de rumeurs et de leaks en tout genre, Sony Interactive Entertainment officialise enfin l'arrivée sur PC d'un autre mastodonte de son catalague : un certain GOD OF WAR. Sorti sur PS4 en mai 2018, le titre développé par Santa Monica Studios est le jeu le plus titré de sa génération et nommé plus de 190 fois comme "Jeu de l'Année" dans le monde entier. Pas étonnant que son arrivée sur PC excite un bon paquet de joueurs qui ne souhaitent qu'une seule chose, faire connaissance avec Kratos et son fils Atreus de la meilleure des manières. A ce propos, Sony détaille les nouveautés techniques proposées sur PC et confirme une résolution 4K native, avec une large palette d'option graphiques à paramétrer selon les envies des joueurs. On apprend d'ailleurs que les ombres s'afficheront en haute résolution, que les réflets d’espace-écran ont été améliorés, tout comme l'occlusion ambiante via les technologies de GTAO et SSDO, mais aussi la présence du DLSS et du RTX dans cette version boostée. Mais ce n'est pas tout, le jeu sera compatible au format 21:9, soit Ultra Wide pour celles et ceux qui ont le matos qui va avec.

Mais ce n'est pas tout, cette version PC de GOD OF WAR sera jouable avec les manettes de la PS4 et de la PS5, mais aussi tous les autres controllers compatibles. Mais les puristes du duo clavier/souris, il sera possible de faire l'aventure avec ceytte config, sachant qu'on peut paramétrer les contrôles. Côté contenu, la version PC de GOD OF WAR sera livrée avec du contenu bonus :





- Armure du vœu macabre pour Kratos et Atreus

- Skin du Bouclier du Gardien de l’exil

- Skin du Bouclier de la forge

- Skin du Bouclier de l’âme elfique

- Skin du Bouclier Dökken



D'autres informations seront communiquées plus tard et en attendant, on peut vous partager le trailer en VO et en VF, sachant que la date de sortie est connu : le 14 janvier 2022, soit un peu moins de 4 ans après sa prime sortie sur PS4. Par ailleurs, Sony précise que 19,5 millions de copies de la version PS4 ont été vendues à la date arrêtée d'août 2021. Jolie performance.