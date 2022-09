Shenmue The Animation : fin de carrière pour la série animée, il n'y aura pas de Saison 2

Il n'y aura pas de suite à la première saison de Shenmue The Animation sortie l'année dernière. C'est Jason DeMarco, Senior Vice-President des dessins animés pour Warner Bros Animation et Cartoon Network, qui a fait savoir la mauvaise nouvelle par un tweet, appuyant un peu plus la malédiction qui suit la licence depuis ses débuts dans le jeu vidéo. Ryo Hazuki se retrouve donc sans fin de ses propres aventures, suite à la restructuration stratégie de Warner Bros depuis sa fusion avec Discovery. Shenmue The Animation n'est d'ailleurs pas la seule série à être impactée, puisque Blade Runner : Black Lotus, Fena : Pirate Princess, Lazor Wulf et Tigtone ne sont pas renouvelés.





Sorry guys. This happened. You can still watch all of the anime on Crunchyroll and it will still be available as digital downloads. And yes, it’s looking like no S2 of Shenmue, even though sadly- it did well enough that we were gearing up for S2. Maybe one day… https://t.co/WpM3O6NcSC