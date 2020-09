Shenmue : un anime va voir le jour, premières informations

À la fin du mois dernier, Yu Suzuki se permettait de faire du teasing en bonne et due dorme : une annonce à propos de la franchise Shenmue serait bientôt faite et celle-ci serait plutôt surprenante. Quelques jours plus tard, le projet vient finalement d'être dévoilé et celui-ci prendra la forme... d'une adaptation sur petit écran.Plus précisément, il s'agira d'un anime de treize épisodes par Crunchy Roll et Adult Swim : la réalisation sera confiée à Telecom Animation Film, studio japonais iconique à l'origine d'Akira ou Cobra, Le Film. Yu Suzuki, réalisateur des trois jeux vidéo Shenmue, occupera le rôle de producteur exécutif.Pour le moment, on sait déjà que l'histoire retracera celle des opus déjà parus : en attendant une première bande-annonce ainsi qu'une date de sortie, voici déjà une première affiche officielle. Alors, heureux ?