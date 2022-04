Shenmue 4 : et si le jeu était en développement ? La rumeur qui met les fans en ébullition

Ryô Hazuki sera éternelle, on doit bien admettre que Shenmue III nous a brisé le coeur. Graphiquement daté, répétitif, vide et manquant clairement de rythme, le jeu a balafré les moments inoubliables passés avec la série sur Dreamcast. Le créateur de la franchise, Yû Suzuki, n'a jamais caché son envie de poursuivre l'aventure, mais ça ressemblait plus à une intention lointaine qu'à un projet cédible. Enfin, jusqu'à l'intervention d'un employé de 110 Industries sur Instagram.



Le nom de cet éditeur ne vous dit peut-être rien, mais il avait fait parler de lui lors du Tokyo Game Show 2021. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le cadre d'une vidéo d'une quarantaine de minutes passant en revue les jeux de la maison, Suzuki-san avait eu droit aux honneurs sans aucune raison apparente. En effet, à l'époque - et c'est toujours le cas aujourd'hui - aucune collaboration entre le studio Ys Net et 110 Industries n'avait été annoncée.







Sur Instagram, l'éditeur a récemment posté un visuel dédié à Wanted : Dead, un jeu d'action développé par Soleil (composé d'anciens de Team Ninja ayant travaillé sur Dead or Alive et Ninja Gaiden) et attendu pour le courant de cette année sur les plateformes actuelles. Un fan de Shenmue a donc profité de l'occasion pour demander si un rapprochement avec Yû Suzuki était à l'ordre du jour. Un employé de 110 Industries lui a alors répondu : "À ton avis, pourquoi il est apparu dans notre vidéo consacrée au TGS ?" Il n'en fallait pas plus pour mettre les inconditionnels en ébullition.







Évidemment, il va falloir patienter avant de savoir s'il s'agit d'une blague ou d'une initiative sérieuse, mais au sein de la communauté, ils sont déjà nombreux à imaginer un Shenmue 4 sur PS5 et Xbox Series. Et on peut les comprendre. Enfin, pour mémoire, Shenmue fait l'objet d'une série animée de 13 épisodes diffusée actuellement sur Crunchyroll et Adult Swim notamment.





