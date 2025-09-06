Borderlands 4 : le Endgame réinventé pour les chasseurs de loot, Gearbox en parle

A quelques jours du lancement de Borderlands 4, Gearbox Software continue de nous donner du biscuit à propos de son jeu, et aujourd'hui, il est question du endgame, élément ô combien important de tous les Borderlands. Et dans la viédo explicative qui suit, les développeurs entendent bien combler les joueurs avec du contenu massif. Entre boss à farmer, équipements rares et spécialisations inédites, Gearbox promet de tenir les joueurs en haleine semaine après semaine. En effet, dès la fin de la campagne, les joueurs débloqueront l’Ultimate Vault Hunter Mode, une fonctionnalité autrefois adorée dans Borderlands 2. Cette fois, elle se déploie en plusieurs niveaux de difficulté, accessibles après une série de missions tutoriel et de défis de rang. Chaque semaine, une mission Wild Card proposera de défier des ennemis aux traits toujours différents, garantissant un objet légendaire à la clé.

L’une des grandes nouveautés réside aussi dans le système de Firmware, des sets d’équipement qui apparaissent uniquement sur les pièces non-armes : boucliers, mods de classe, améliorations ou kits de réputation. En combinant plusieurs pièces, les joueurs peuvent maximiser les bonus et construire un personnage véritablement sur-mesure. Avec cinq emplacements possibles et trois niveaux de firmware, le potentiel de personnalisation devient colossal. On apprend aussi que les contrats, accessibles dès la première Safe House, deviendront rapidement essentiels dans le Endgame. Ils permettront de gagner de l’Aridium, qui n'est autre que la monnaie nécessaire pour réinitialiser son arbre de spécialisation ou pour défier à nouveau des boss via Moxy’s Big Encore Machine. Cette dernière offre la possibilité de relancer directement un combat contre un boss, sans recharger de sauvegarde, et de farmer un butin encore plus rare.





Les spécialisations remplacent les anciens rangs de gardien et introduisent un nouvel arbre de compétences endgame. Chaque montée de niveau rapporte des points de spécialisation, débloquant jusqu’à quatre emplacements pour y insérer des comportements modulables, offrant aux joueurs une profondeur stratégique inédite. Les raids feront également leur retour, avec des boss invincibles dotés de la santé la plus élevée et des dégâts les plus punissants, mais offrant en contrepartie les récompenses les plus précieuses. Bref, le Endgame de Borderlands 4 promet d'être le plus intéressant de toute la saga ; du moins sur le papier. On verra ça manette en mains.