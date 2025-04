Ghost of Yotei : Sony a dévoilé la date de sortie et l'histoire, c'est la même que celle d'Assassin's Creed Shadows

Comme ça, sans prévenir, Sony Interactive Entertainment a révélé la date de sortie de Ghost of Yotei, qui arrivera sur PS5 le 2 octobre prochain. C'est l'autre grand jeu de la maison PlayStation pour 2025 après Death Stranding 2 qui arrivera quelques mois plus tôt, en juin. On pensait que Sony allait attendre un moment plus opportun du type State of Play pour faire une telle annonce, mais un post sur le PlayStation Blog et une nouveau trailer a suffit pour prévenir les joueurs que les précommandes vont aussi ouvrir dès le 2 mai prochain. Certains pensent que les responsables chez Sony Interactive Entertainment ont eu vent de la date de sortie de GTA 6 pour annonce celle de Ghost of Yotei, mais on y voit plutôt une envie de se placer malgré l'ombre du jeu de Rockstar Games, parce qu'il faut faire avancer le business.La vidéo qui accompagne cette annonce permet d'en savoir plus sur l'histoire de ce Ghost of Yotei, qui va nous raconter la quête vengeresse d'Atsu à l'aube du XVIIe siècle, soit près de 300 ans après les événements de Jin Sakai. Une déception pour beaucoup de personnes qui pensaient retrouver le héros du premier épisode, qui avait réussi à s'imposer dans le coeur des joueurs. En lieu et place, on va suivre Atsu qui va partir à la poursuite d'un groupe d'assassins ayant tué toute sa famille et son village. Un scénario qui rappelle mot pour mot le synopsis d'Assassin's Creed Shadows...

Il y a seize ans, au cœur d’Ezo (actuelle région d’Hokkaido), Atsu a tout perdu à cause d’un gang de hors-la-loi connu sous le nom des Six de Yōtei. Ils ont tué sa famille et l’ont laissée pour morte, embrochée sur un ginkgo en feu devant sa maison. Mais Atsu a survécu. Elle a appris à se battre, à tuer et à chasser, et après toutes ces années, elle revient chez elle avec une liste de six noms : le Serpent, l’Oni, le Kitsune, l’Araignée, le Dragon et le seigneur Saito.





Un par un, elle va les traquer pour venger sa famille, armée du même katana qui l’avait clouée sur cet arbre en feu à l’époque. Mais bien que l’histoire d’Atsu commence dans la vengeance, elle découvre peu à peu que son chemin est pavé de bien plus que de simples représailles. À mesure qu’elle explore Ezo, Atsu rencontre des alliés improbables et noue des relations qui l’aident à donner un nouveau sens à sa vie.

Sony en a profité pour dévoiler les différentes éditions, dont une version collector à 249€, comprenant tous les bonus de précommande, tous les objets en jeu de l’édition numérique Deluxe, une copie numérique du jeu, ainsi qu’une réplique du masque de Fantôme d’Atsu. Ce masque sera à la même échelle que le masque de Jin Sakai présent dans l’édition Collector de Ghost of Tsushima. Le masque mesure 17,2 x 12,7 x 15 cm, il est fait de résine et sera livré avec son présentoir. Cette édition comprend également une réplique de la ceinture d’Atsu, avec les noms des membres des Six de Yōtei (mais vous devrez les rayer vous-même). La ceinture mesure 180 cm et est faite en coton mélangé, un accessoire parfait pour le cosplay ou la décoration.

Il y aura aussi une réplique du tsuba sur le katana d’Atsu, forgé par son père et représentant deux loups jumeaux. Ce tsuba mesure environ 7,6 x 7,6 cm et possède son présentoir. En plus de tous les éléments ci-dessus, l’édition Collector de Ghost of Yōtei vous offre un sachet de pièces et des instructions pour jouer au zeni-hajiki, un jeu d’adresse que vous croiserez dans Ghost of Yōtei. Vous recevrez en plus un ginkgo en papercraft pliable avec un loup à sa base, ainsi qu’un ensemble de quatre cartes illustrées de 12,7 x 17,7 cm représentant la ceinture, le loup, le masque de Fantôme d’Atsu et notre illustration principale.