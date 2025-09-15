JeuxActuJeuxActu.com

Project Zero 2 Crimson Butterfly : un remake pour le plus apprécié de la saga

Project Zero 2 Crimson Butterfly : un remake pour le plus apprécié de la saga

Si vous aimez toujours les remasters et autres remakes, sachez que KOEI TECMO et le studio Team Ninja ont officialisé le développement de Project Zero 2 Crimson Butterfly Remake, attendu pour début 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC via Steam. Sorti en 2003 sur PlayStation 2, Project Zero 2 s’est rapidement imposé comme un titre culte grâce à son atmosphère oppressante, son récit centré sur la relation entre deux sœurs jumelles et son utilisation singulière de la Camera Obscura, appareil photo surnaturel permettant de repousser les esprits. Le remake entend conserver ces éléments narratifs fondateurs : Mio et Mayu Amakura, guidées par des souvenirs d’enfance, se retrouvent piégées dans un village maudit où un rituel interdit hante les lieux.

L’adaptation repose cependant sur une refonte technique et ludique complète. Les graphismes et l’audio sont entièrement modernisés, et les contrôles repensés afin d’offrir une expérience plus fluide, sans altérer l’identité du jeu original. La Camera Obscura, véritable signature de la série, bénéficiera également d’améliorations visant à renforcer la tension lors de l’exploration et des affrontements. Prévu en voix japonaises avec textes localisés en plusieurs langues, dont le français, Project Zero 2 Crimson Butterfly Remake arrivera donc début 2026. En voici le trailer d'annonce.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 15 septembre 2025
10:01


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Project Zero 2 Crimson Butterfly REMAKE

Jeu : Survival Horror
Editeur : KOEI Tecmo
2026
2026
2026
2026

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, pire que Goldorak ? 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, pire que Goldorak ? 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers