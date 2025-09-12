Mario Tennis Fever : ce sera la prochaine exclu Nintendo Switch 2, on a la date et la vidéo de présentation

JeuxActuJeuxActu.com

Parmi les grosses annonces du dernier Nintendo Direct, Mario Tennis Fever en fait irrémédiablement partie, et mine de rien, quand il sortira sur Nintendo Switch 2 le 12 février 2026, cela fera 8 ans qu'on n'avait pas eu de Mario Tennis à se mettre sous la raquette (le temps passe vite, ok c'est une phrase de boomer), d'autant que le jeu s'était écoulé à plus de 4,3 millions d’exemplaires. Forcément, quand un jeu de sport Mario atteint un tel succès, Nintendo ne se fait pas prier pour relancer la machine.



À première vue, Mario Tennis Fever ne révolutionnera pas la série, et on retrouve la grammaire classique avec des topspins, des slices, des lobs, mais on note cependant l'arrivée des glissades et surtout les « fever rackets » (ou raquettes frénétiques en VF) qui apportent une couche de stratégie et de spectacle. Ces nouvelles raquettes, au nombre de trente, donnent des pouvoirs et permettent par exemple de geler le court, de miniaturiser l’adversaire ou même de se cloner. Des pouvoirs qui peuvent évidemment changer le déroulé d'un match. Côté modes de jeu, on pourra compter sur le tournoi commenté par une fleur parlante, les « trial towers », ou le mode « mix it up » qui brouille les règles traditionnelles pour provoquer des échanges surprenants. Et enfin, histoire de ne pas trahir son héritage, Mario Tennis Vefer offrira la possibilité de brandir sa Joy-Con comme une véritable raquette, pour celles et ceux qui ont des envies de Wii Sports.

Mais la vraie “surprise” vient du mode Aventure. Après l’essai mitigé de Mario Tennis Aces, on repart sur une campagne scénarisée. Cette fois, twist scénaristique de haut vol : Mario, Luigi, Peach, Wario et même Waluigi sont transformés en bébés. Oui, vous avez bien lu : Baby Waluigi existe désormais, et c’est peut-être la seule vraie révolution de cet épisode. Les bambins devront donc réapprendre le tennis, affronter des monstres et regagner leur état normal. La sortie de Mario Tennis Fever est calée au 12 février 2026.

