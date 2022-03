Xbox Game Pass : les comics Marvel sont désormais inclus dans le service, tous les détails

Service désormais incontournable, le Xbox Game Pass continue de trouver de nouveaux leviers pour intéresser de nouveaux publics. Preuve en est avec ce partenariat entre Microsoft et Marvel qui annoncent l'arrivée du Marvel Unlimited dans la version Ultimate du Xbox Game Pass et qui va permettre à des millions de joueurs d'accéder au catalogue très fourni de tous les comic-books Marvel en version digitale. Avec pas moins de 29 000 BD numérisés, c'est la possibilité d'accéder à cette petite caverne d'Ali Baba pour pas un centime supplémentaire, puisque le Marvel Unlimited est compris dans le forfait du Xbox Game Pass Ultimate pendant 3 mois, alors qu'il coûté 9,99$ par mois. Une belle offre de la part de Microsoft qui continue de faire grossir l'intérêt autour de son abonnement qui, selon les derniers chiffres, comptent 25 millions d'abonnés à la date arrêtée de janvier 2022. Il faudrait désormais une offre pérenne avec le Xbox Game Pass, et non une offre limitée à 3 mois, pour véritablement aller jusqu'au bout de cette collaboration. Reste à savoir maintenant si Microsoft compte aller plus loin dans d'autres partenariats, peut-être avec des plateformes de SVOD, puisque Sony teste d'ores et déjà ce genre de service avec le PlayStation Plus du côté de la Pologne...