Sleeping Dogs : le film avec Donnie Yen est bel et bien mort, l'acteur hongkongais est dégoûté...

En voilà une bien triste nouvelle : le projet Sleeping Dogs au cinéma est bel et bien enterré ! C'est l'acteur Donnie Yen qui l'a confirmé à nos confrères de Polygon à l'occasion d'une interview via Zoom, ruinant à tout jamais le fantasme de revoir la licence revenir d'entre les morts. Car il y en avait du potentiel avec ce qui était à la base un True Crime Hong Kong et l'un des meilleurs ersatz de GTA dans une ambiance triade dans les bas-fond de Hong Kong. Mais après des années à se battre pour faire exister le film, au point où Donnie Yen a même investi des sous pour mettre en oeuvre cette adaptation d'un jeu vidéo qui s'est quand même vendu à 2.3 millions de copies, il n'y a plus aucun espoir.



"J'ai passé beaucoup de temps et beaucoup travaillé avec ces producteurs, et j'ai même investi une partie de mon propre argent pour obtenir les projets et certains des droits. J'ai attendu des années. Des années. Et j'avais vraiment envie de le faire. J'ai toutes ces visions en tête, et malheureusement... Vous savez comment Hollywood fonctionne hein... J'ai passé beaucoup, beaucoup d'années sur ce projet. C'était triste, mais passons à de meilleures choses."







Annoncé pour la première fois en 2017, le film Sleeping Dogs devait mettre en vedette Donnie Yen dans le rôle de Wei Shen, le protagoniste du jeu, et c'est d'autant plu rageant qu'en 2018, Donnie Yen avait déclaré que le film était « en cours », et qu'à un moment donné, le cinéaste indonésien Timo Tjahjanto (The Night Comes for Us, The Shadow Strays) était en pourparlers pour le réaliser. Donnie Yen va se consoler avec nouveau film, The Prosecutor, dans lequel l’acteur joue et le réalise également et dont la sortie est prévue pour le 10 janvier au cinéma aux Etats-Unis (pas de date pour la France). A noter que Donnie Yen est également associé à un spin-off de John Wick centré sur son personnage de Caine dans John Wick 4, Caine, et il travaille aussi sur de nouveaux films des franchises Ip Man et Flashpoint.