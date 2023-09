Avatar Frontiers of Pandora : la nouvelle vidéo de gameplay relance la hype autour du jeu

Avatar Frontiers of Pandora est un projet peu bavard et dont la hype n'a jamais vraiment dépassé les frontières de la simple curiosité. Il faut dire que depuis qu'on a vu du gameplay, le jeu s'apparentait à une skin de Far Cry dans l'univers de Pandora. Mais le State of Play qui vient de s'achever a donner de nouvelles couleurs au jeu, et suscité un véritable intérêt autour du jeu, notamment sur les réseaux sociaux. Le titre d'Ubisoft s'est en effet dévoilé avec une vidéo plus enchanteresse, où l'on incarnera une Na'Vi pris entre ses origines et le fait d'avoir grandi auprès des Humains. Mais son ADN va prendre le pas sur ses conditions de vie et elle va évidemment se ranger du côté de son peuple. De cette manière, le jeu promet un apprentissage des coutumes liées à Pandora, appréhender l'univers, apprendre à voler sur le dos des Ikran, etc. Avatar Frontiers of Pandor promet de varier entre armes des Na'Vi et les fusils des êtres humains, pour plus de variété, de sensations et de proposition.



La sortie d'Avatar Frontiers of Pandor est attendue pour le 7 décembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.









