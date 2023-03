Avatar Frontiers of Pandora : le jeu d'Ubisoft a fuité, ce sera un FPS avec des phases TPS aussi

et d'après nos sources, le jeu passera alors en vue à la troisième personne. On ne sait pas encore s'il sera possible de rester en vue subjective, mais le jeu semble vouloir traiter de l'ensemble des possibilités de combat offertes par le film de James Cameron. D'ailleurs, en termes d'histoire, le jeu se placera entre le premier et le deuxième épisode, avec un script inédit qui pourra combler les lacunes scénaristiques entre les deux films. De là à dire que le jeu d'Ubisoft sera canon, on reste assez sceptique.

Avatar Frontiers of Pandora

La malédiction Ubisoft a encore frappé, puisque l'éditeur français vient à nouveau d'être victime d'un leak autour du jeu Avatar : Frontiers of Pandora. En effet, un certain ScriptLeaksR6 vient de lâcher quelques images de gameplay du jeu dont on ne sait pour le moment pas grand-chose. Il est vrai que depuis son annonce mi-2021, le titre est resté assez mystérieux et mis à part une vidéo des développeurs en train de travailler dessus, on ne sait pas de quoi il en retourne. Avec ces images en fuite, on peut aujourd'hui vous le certifier : il s'agira bien d'un FPS qui nous placera dans la peau d'un Na'vi devant combattre l'envahisseur humain. Le screenshot nous permet aussi de voir qu'il faudra combattre les fameux méchas utilisés dans le film, ce qui devrait corser un peu plus les affrontements, d'autant qu'il sera possible d'utiliser des armes à feu, en plus des flèches et de son arc hérité du peuple Na'vi. L'autre image qui a été publiée nous confirme qu'il sera possible de chevaucher les BansheeCe qui est sûr en revanche, c'est que ces images proviennent donc de ScriptLeaksR6, qui n'en est pas à sa première fuite massive. C'est à lui qu'on doit toutes les infos en avance sur Assassin's Creed Mirage et cette personne en question annonce détenir une grosse vidéo de gameplay qui sera partagée sur les réseaux sociaux prochainement. On rappelle que Avatar : Frontiers of Pandora a été repoussé à courant 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, mais il semblerait que la communication ne devrait pas trop tarder à arriver, preuve avec cette image des bonus de précommande, qui permet de voir qu'on pourra obtenir un skin inédit "The Child of Two World". Enfin, on le sait déjà, mais il est de bon ton aussi de s'en souvenir :utilise le fameux Snowdrop Engine des studios Massive Entertainment, devenu un peu désuet depuis l'arrivée de l'Unreal Engine 5. Espérons que les développeurs aient réussi à booster leur moteur 3D pour nous offrir un rendu digne du dernier film de James Cameron...