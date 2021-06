Avatar Frontiers of Pandora : Ubisoft fait l'éloge du Snowdrop Engine, le moteur de The Division

Avatar : Frontiers of Pandora est le nouveau jeu développé par Massive Entertainment, les créateurs de la série The Division. Prévu uniquement sur next gen', soit sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, le titre sera un jeu à monde ouvert en vue subjective qui devrait profiter des outils mis en place par le studio suédois, notamment leur moteur 3D Snowdrop. Afin de donner vie à la faune et à la flore du monde de Pandora, le moteur a bénéficié d'une grosse mise à jour. Mieux, le studio a pu travailler en collaboration avec Lightstorm Entertainment et profiter de leurs assets utilisés pour le film. Côté technique, Avatar : Frontiers of Pandora fera appel au Ray-Tracing pour un gestion dynamique des reflets en temps réel, sachant que le CPU a été mis à contribution pour le gameplay et l'I.A. On espère que les promesses seront au rendez-vous, car on sait que les jeux signé Massive Entertainment ont systématiquement fait l'objet de downgrades assez violents. La sortie de Avatar : Frontiers of Pandora est attendue pour 2022 si tout va bien.





Révélé lors de l'UbiForward de l'E3 2021,