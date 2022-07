Avatar Frontiers of Pandora : Ubisoft repousse son jeu à 2023

Annoncé il y a plus d'un an déjà, Avatar : Frontiers of Pandora est un jeu qui est resté bien discret. Pas d'information, pas de nouveau trailer ni aucune prise de parole de la part des développeurs, on commençait à avoir des doutes sur la date de sortie programmée pour 2022, soit en même temps que le film de James Cameron. Et bien, nous avions raison de nous inquiéter puisque Ubisoft vient de confirmer le report d'Avatar : Frontiers of Pandora pour l'année prochaine, en 2023. Ce sont les résultats financiers de la firme française qui nous permettent de nous rencarder sur ce retard de calendrier, sans qu'aucune officielle via les canaux de diffusion classiques soit faite. Sur le papier, le jeu est repoussé au prochaine exercice fiscal, qui va d'avril 2023 à mars 2024. Il n'est donc pas interdit qu'Avatar : Frontiers of Pandora ne débarque que début 2024 si jamais les développeurs ont encore besoin de temps pour peaufiner le jeu. Du coup, cette année, Ubisoft sera présent sur la scène du jeu vidéo à travers les titres Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope et Skull and Bones.