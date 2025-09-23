Avatar From the Ashes : Ubisoft dévoile l'extension adaptée du film Avatar 3, jouable à la 3è personne

Le 19 décembre prochain marquera une double échéance pour l’univers d’Avatar : d'un côté, la sortie en salles de Avatar 3 Fire and Ash ; et de l'autre, celle de l’extension 'From the Ashes' pour Avatar Frontiers of Pandora, le jeu d'Ubisoft. Cette synchronisation, loin d’être anodine, illustre la volonté des studios de créer une expérience transmédiatique où le jeu vidéo et le cinéma se répondent, enrichissant l’univers narratif de Pandora. Toujours développée par Massive Entertainment, en collaboration avec Lightstorm Entertainment et Disney, Avatar From the Ashes propose aux joueurs d’incarner So’lek, un guerrier Na’vi du clan Trr’ong. Le récit plonge le joueur dans une quête de survie et de vengeance, à travers des paysages dévastés comme la Kinglor Forest et de nouvelles zones encore inexplorées. Ubisoft précise que l'histoire de ce DLC narratif offrira une dimension plus sombre et émotionnelle que le jeu principal.





So’lek, trahi par la RDA et le redoutable clan Ash, se réveille dans un monde en flammes, c’est donc un drame intime qui se joue, articulé autour de la perte, du deuil et de la revanche. Omar Bouali, directeur créatif de Massive Entertainment, insiste sur la volonté de « repousser les limites de l’expérience des joueurs », en mêlant immersion, combat tactique et narration renforcée. On perçoit ici une volonté de passer du spectaculaire pur au spectaculaire émotionnel, où chaque affrontement est chargé de signification. Sur le plan stratégique, la sortie simultanée avec le film n’est pas anodine. Selon Joshua Izzo, vice-président exécutif chez Lightstorm Entertainment, cette coordination permet de « dévoiler de nouvelles histoires dans Pandora » et d’introduire les Ash People à travers plusieurs supports. Il s’agit d’une démarche transmedia assumée, qui cherche à maintenir l’attention des fans sur la franchise et à créer des points de passage narratifs entre cinéma et jeu vidéo.









L’extension sera disponible en achat indépendant pour les possesseurs du jeu de base ou via une édition spéciale combinant le jeu initial, From the Ashes et du contenu bonus inspiré de Pandora. Enfin, cette sortie s’inscrit dans un calendrier plus large pour le jeu, avec l’arrivée le 5 décembre d’une mise à jour majeure introduisant le mode troisième personne et le New Game+, deux éléments que les fans réclamaient depuis le début. Mieux vaut tard que jamais comme on dit.



