S.T.A.L.K.E.R. 2 : le quotidien des développeurs en pleine guerre d'Ukraine, une vidéo qui calme

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl à 2023 compte tenu de la guerre qui sévit actuellement en Ukraine. D'ailleurs, le studio a profité du Xbox Games Showcase Extended pour dévoiler une vidéo montrant le quotidien de ses développeurs depuis le 24 février, premier jour du conflit. Les locaux du studio se situant à deux kilomètres à peine de bâtiments détruits par les frappes russes, les équipes ont été contraintes de quitter les lieux, sachant que certains salariés sont quand même restés à Kiev et vivent désormais au rythme des sirènes d'alarme anti-bombardement, quand ils n'ont pas rejoint les troupes ukrainiennes pour défendre leur pays. "Il n'est pas évident d'écrire des quêtes violentes quand, devant votre fenêtre, il y a la guerre", confie Dariia Tsepkova (Narrative Designer).Malgré des conditions de travail complètement chamboulées et un moral mis à rude épreuve, les développeurs de GSC Game World sont déterminés à ce que S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl voie le jour l'année prochaine sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Une sacrée leçon de courage et d'abnégation.