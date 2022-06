S.T.A.L.K.E.R. 2 : la sortie du jeu repoussée à 2023, Microsoft annonce la mauvaise nouvelle

Étrangement absent lors du Xbox & Bethesda Games Showcase qui a eu lieu hier, S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl - qui devait arriver le 8 décembre prochain - ne sortira pas avant 2023. C'est en effet ce que Microsoft a annoncé hier en dévoilant la liste des jeux qui seront disponibles dans les douze prochains mois sur Xbox et PC. Il faut dire que le développement du titre est loin d'être un long fleuve tranquille : entre un premier report et l'interruption temporaire des travaux en raison de la guerre en Ukraine , tenir le planning devenait quasiment mission impossible pour GSC Game World.Pour le moment, le studio ukrainien ne s'est pas encore exprimé officiellement sur le sujet, mais nul doute qu'il aura à coeur d'expliquer aux fans pourquoi S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl arrivera plus tard que prévu.