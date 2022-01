S.T.A.L.K.E.R. 2 : un retard important, il va falloir être patient...

Prévu pour le mois d'avril 2022 aux dernières nouvelles alors qu'il est resté discret (on a clairement rien vu du jeu), S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl vient d'être repoussé de plusieurs mois, puisqu'il est désormais attendu pour le 8 décembre prochain. On ne va évidemment pas feindre la surprise, le jeu de GSC Game World ne s'est dévoilé qu'à travers des trailers upgradés, des vidéos de gameplay dont on soupçonne l'authenticité et un scandale avec les NFT. Les développeurs avaient en effet eu pour idée d'inviter des joueurs triés par le biais d'enchères pour les placer dans le jeu sous forme de PNJ. Finalement, avec l'explosion des NFT de ces dernières semaines, ce n'était pas si bête...







En attendant de savoir si GSC Game World retournera sa veste, le studio explique que ces sept mois de développement supplémentaires sont nécessaires pour atteindre leur vision et le niveau souhaité. Les développeurs précisent que S.T.A.L.K.E.R. 2 est le plus grand projet de l'histoire du studio et que le jeu nécessite des tests et un perfectionnement approfondis. Si la date du 8 décembre est fixé, les développeurs expliquent qu'ils sont quand même convaincus que le développement doit prendre autant de temps que nécessaire, ce qui veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau report d'ici à la fin de l'année 2022. Les plans changent comme on dit...