STALKER 2 : le développement interrompu à cause de la Guerre en Ukraine, une vidéo choc

En proie à une guerre face au gouvernement de Vladimir Poutine, l'Ukraine est un pays qui compte de nombreux studios de jeux vidéo. Parmi eux, GSC Game World, connu pour la série S.T.A.L.K.E.R. et dont le deuxième épisode est en cours de développement sur PC et Xbox Series X|S pour une sortie programmée pour la fin de l'année 2022. Un calendrier qui ne sera évidemment pas tenu puisqu'une guerre a éclaté il y a maintenant une semaine et que l'incertitude a gagné les membres du studio. Dans une vidéo choc intitulée "Lights ! Camera ! War...", on apprend que les développeurs travaillaient sur les cinématiques du jeu avec l'aide d'acteurs en tenue de performance capture. Des nouvelles du jeu devaient être dévoilées prochainement, mais la guerre en a voulu autrement. Depuis, le ton de la vidéo a été modifiée et en lieu et place d'images du jeu, ce sont des extraits des attaques de l'armée russe sur la ville de Kiev / Kyiv qui ponctuent la vidéo en question.

Notre pays est obligé de se battre à nouveau pour exister. C'est visiblement le prix de la liberté. Maintenant, nous nous efforçons d'aider nos employés et leurs familles à survivre.

De quoi nous retourner les boyaux en ces temps incertains où des armées sont capables de tout détruire en l'espace de quelques jours. Le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl est donc mis en stand by le temps que le conflit se tasse et que l'Ukraine sorte victoire de cette guerre, ce sont les mots de GSC Game World.