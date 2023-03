Cobra : Microids officialise le développement du jeu vidéo, les fans spéculent déjà sur le genre de jeu

En postant ce tweet-devinette vendredi en fin de journée, Microids savait pertinemment que le monde de la pop-culture allait trouvé que c'était bien Cobra qui se cachait derrière cette image mosaïquée. L'éditeur français a d'ailleurs décidé de confirmer que c'est bien le pirate de l'espace qui va donc avoir droit à son adaptation en jeu vidéo. Dans le communiqué fraîchement envoyé, Microids précise que la pré-production vient juste de démarrer et que le jeu arrivera sur PC et consoles, sans en préciser les supports exacts. Connaissant les habitudes de l'éditeur, on imagine que toutes les plateformes sont concernées, Switch y compris. Pour ce faire, il est précisé qu'un accord d'édition a été signé entre Microids et la société de production TMS pour faire ce jeu vidéo basé sur le manga de Buichi Terasawa. Créé en 1978, le cultissime manga Cobra a rapidement été adapté en dessin animé, diffusé sur Antenne 2, TF1 mais aussi Canal+ et a captivé plusieurs générations de spectateurs par son héros iconique doté d'un rayon Delta à son bras gauche. Mais c'est aussi la personnalité séduisante du personnage de Cobra qui a fait mouche à l'époque, à la fois charmant, drôle et parfois gauche (avec les femmes), mais terriblement charismatique. Chez Microids, on se félicité d'une telle adaptation, ce qui a permis à Stéphane Longeard, CEO de Microids de laisser quelques mots sur cette collaboration :

Nous sommes ravis de travailler sur cette adaptation de Cobra, un anime légendaire qui a marqué des millions de spectateurs à travers le monde. Nous avons à cœur de respecter l'univers et les personnages créés par Buichi Terasawa, tout en proposant une expérience de jeu immersive et fidèle à l'esprit de la série. Le jeu Cobra s'annonce comme une grande aventure pour les fans et les joueurs en quête d'un univers riche et captivant.

De son côté, Tadashi Takezaki, PDG de TMS Entertainment est aussi ravi de ce partenariat et déclare "qu'il a été impressionné par la passion et le professionnalisme de l'équipe de Microids, et qu'il est convaincu que les amoureux de Cobra seront ravis de découvrir ce nouveau jeu vidéo". Reste à savoir maintenant sous quelle forme ce jeu vidéo Cobra prendra vie. Dans certains commentaires sur Twitter, certains attendent un jeu d'action open world, d'autres un jeu qui ressemble à Mass Effect avec plein de choix scénaristiques possible, tandis qu'il y a aussi des envies de Doom-like, un jeu d'action à la Star Wars Jedi Fallen Order, tandis que certains plus raisonnables évoque un Metroidvania ou un jeu en 2D façon Probotector...