Cobra : Microids annonce un jeu vidéo sous la forme d'une devinette, premiers détails

Nouvelle annonce en approche… Elle concerne un héros que vous ne voudrez pas manquer. Les paris sont ouverts !", l'éditeur français s'amuse avec sa communauté pour faire monter les spéculations, mais les réponses sont tous les mêmes : Cobra est évidemment le nom qui revient systématiquement. Pas vraiment difficile de reconnaître la tenue rouge de notre pirate de l'espace, sa chevelure blonde et son rayon delta qu'on aperçoit avec la teinte métallisée. Si l'annonce n'est pas encore officielle, de notre côté, nous pouvons vous affirmer que cette adaptation en jeu vidéo est bel et bien en production sous l'égide de Microids, qui semble motivé pour faire revenir les héros les plus classes des gamers quarantenaires et plus. Reste à savoir quelle forme prendra le jeu, sur quelles consoles il sortira et quelle année également ? On imagine qu'il faudra attendre l'annonce officielle, avec le communiqué qui va avec pour en avoir le coeur net. En attendant, repassons-nous les openings français et japonais, rien que pour la nostalgie.





🇫🇷 Nouvelle annonce en approche… Elle concerne un héros que vous ne voudrez pas manquer. Les paris sont ouverts !



🇬🇧 Thought you've seen it all? Think again! Our upcoming announcement introduces a hero you won't want to miss. Get ready to be blown away! #StayTuned pic.twitter.com/ebD082SYAp — Microids (@Microids_off) 10 mars 2023









Goldorak ne sera pas le seul dessin animé de notre enfance à avoir droit à son adaptation en jeu vidéo, Cobra également. Dans un tweet posté dans l'après-midi, Microids a en effet annoncé travaillé sur un jeu vidéo Space Adventures Cobra, le nom complet de l'oeuvre créée par Buichi Terasawa. "