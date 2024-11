Light of Motiram : un jeu qui plagie Horizon Zero Dawn, mais avec une approche survie et des parades timées

un système de construction libre basé sur une simulation physique réaliste. De la forteresse imprenable à l'abri bien pensé, chaque poutre ou brique obéit aux lois physiques du monde réel, garantissant des structures à la fois impressionnantes et capables de résister aux défis de l'environnement. Light of Motiram va aussi se distinguer dans son gameplay via un système d'esquive, de parade et de contres qui va se baser sur un timing, afin de permettre des exécutions à réaliser.





Sorti de nulle part en ce jeudi 28 novembre 2024, Light of Motiram est néanmoins en trend Twitter depuis quelques heures. La raison ? Sa ressemblance plus que frappante avec un certain Horizon Forbidden West, et par prolongement l'épisode Zero Dawn aussi. Il faut dire que Light of Motiram n'y va pas avec le dos de la cuillère en matière d'inspiration, qu'il s'agisse du look du personnage principal, une jeune femme avec une arc arborant la même tenue, jusqu'à ses mécanimaux, des animaux-robots qui rappellent évidemment ceux de l'univers Horizon des studio Guerrilla. Il en va de même pour le setting global et les environnements, puisqu'on se retrouve sur une Terre désolée, où la civilisation a complètement disparu pour laisser place à des étendues sauvages et indomptées, pendant que l'humanité doit lutter pour renaître à l'aube d'une nouvelle ère primitive.Difficile en effet de ne pas parler de plagiat à la vue des images, mais Light of Motiram va se distinguer de son modèle en proposant une approche plus survivaliste, un peu comme Palworld l'a fait avec Pokémon. Il va donc falloir récolter tout un tas de ressources avant d'aller affronter les mécanimaux, comme couper et ramasser du bois, pêcher et bien sûr et bâtir des forteresses pour se protéger des attaques de ces créatures mécaniques. Les développeurs de Polaris Quest indiquent que le jeu disposera d'Ps de date de sortie pour le moment, mais on sait que le jeu est prévu sur PC pour le moment.