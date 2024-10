TopSpin 2K25 : Alexander Zverev est le nouveau joueur pro jouable, nouvelle mise à jour avec un nouveau terrain et des tenues en p

Même si les joueurs ont déserté les serveurs de TopSpin 2K25, Hangar13 et 2K Games continuent de dérouler le contenu additionnel qui a toujours été prévu. Pour le lancement de la Saison 4, c'est le controversé Alexander Zverev qui vient enrichir un roster qui peine effectivement à grossir de façon conséquente. Le joueur allemand, l’actuel numéro 3 mondial, débarque au moment du Rolex Paris Masters et du Nitto ATP Finals, deux tournois majeurs réputés pour leur haut niveau de compétition. Comme d'habitude, l'arrivée de ce nouveau joueur pro est accompagné d'un nouveau terrain, de nouvelles tenues, et de nouveaux échelons de récompense. Il y a notamment une version de Pete Sampras de l'ère Alt, vêtu de deux de ses looks emblématiques, peut être obtenue en atteignant le niveau 5 gratuit et le niveau 50 gratuit du Pass Centre Court Saison 4. Les joueurs ayant acheté ce dernier pourront également gagner et débloquer la tenue bleue '23 de Caroline Wozniacki au niveau 30 et la tenue Clay '23 de Frances Tiafoe au niveau 50. Comme d'habitude, de nombreux nouveaux objets, de toutes nouvelles animations et des tenues Alt Pro seront également disponibles dans la boutique saisonnière du Pro Shop. Vous savez tout.