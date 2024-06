TopSpin 2K25 : Jannik Sinner, le nouveau N°1 mondial, arrive dans le jeu en Gucci

Du 27 juin au 4 juillet 2024 ;

Du 11 au 18 juillet 2024 ;

Du 25 juillet au 1er août 2024 ;

Du 8 au 15 août 2024.

Maintenant que la saison de la terre battue est dans le rétroviseur et qu'on se prépare à l'arrivée du gazon, du côté de TopSpin 2K25, on s'apprête à accueillir un nouveau joueur professionnel dans le roster. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du nouveau Numéro 1 mondial, le jeune Jannik Sinner, battu en demi-finale de Roland Garros par Carlos Alcaraz, classé 3è à l'ATP. Sinner fait déjà l'objet de rumeurs depuis quelques semaines, mais c'est désormais acté, le joueur italien débarquera avec la marque Gucci qui arrive elle aussi dans le jeu de 2K Games. On pourra du coup profiter de leur nouvelle collection, avec les baskets Gucci Ace (unisexes), le short à rayures Gucci (hommes), le polo à rayures Gucci (hommes), la jupe plissée et le polo Gucci (femmes), et tous deux à rayures. Si la marque Gucci sera disponible à partir du 25 juin 2024, Jannik Sinner sera accessible 5 jours plus tôt, le 20 juin 2024.2K Games en profite pour annoncer l'arrivée également de la Gucci Tennis Cup du mode World Tour de TopSpin 2K25, qui se déroulera au cours des semaines suivantes, dans la cadre de la Saison 2 :