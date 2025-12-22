Hogwarts Legacy 2 : il y aura sans doute un mode multijoueur en ligne, premiers indices

Alors que les informations autour de Hogwarts Legacy 2 restent particulièrement rares, un nouvel élément vient raviver les spéculations. Une offre d’emploi récemment repérée laisse en effet entendre qu’Avalanche Software pourrait travailler sur un mode multijoueur en ligne pour la suite du phénomène vidéoludique inspiré de l’univers Harry Potter (40 millions de ventes en presque 3 ans on le rappelle). L’indice provient d’une offre d’emploi pour un poste de Senior Software Engineer chez Avalanche Software, repérée par nos confrères de chez GameRant. Le descriptif précise que le candidat rejoindra l’équipe « derrière le blockbuster open world action-RPG Hogwarts Legacy ». Plus intéressant encore, le poste évoque explicitement le développement d’un « online multiplayer RPG », laissant peu de place au doute sur les ambitions techniques du projet.









Les missions listées renforcent cette hypothèse puisque la future recrue devra concevoir, implémenter et maintenir des services backend évolutifs et sécurisés, incluant la persistance des données joueurs, le matchmaking, les lobbys et l’infrastructure serveur. Des éléments typiques d’un jeu pensé pour une expérience connectée, bien au-delà d’un simple mode annexe. Pour autant, plusieurs zones d’ombre subsistent. Rien ne confirme officiellement que cette offre concerne Hogwarts Legacy 2 plutôt qu’un autre projet multijoueur sur lequel Avalanche travaillerait en parallèle. Et même dans le cas où il s’agirait bien de la suite, reste à savoir quelle place occuperait le multijoueur : expérience centrale intégrée à l’ensemble du jeu, ou modes spécifiques, comme un éventuel Quidditch en ligne ou des activités coopératives ponctuelles. Ce virage potentiel vers le multijoueur s’inscrirait néanmoins dans une logique évidente au regard des chiffres impressionnants du premier épisode, qui a désormais dépassé les 40 millions d’exemplaires vendus toutes plateformes confondues. À cela s’ajoute l’arrivée récente du support officiel des mods, preuve que Warner Bros. et Avalanche cherchent à faire vivre la licence sur le long terme.





Le poste

Avalanche, une division de WB Games Inc., recherche un ingénieur logiciel senior pour rejoindre notre équipe de vétérans de l’industrie travaillant sur un nouveau RPG multijoueur en ligne. Cette personne travaillera en étroite collaboration avec les responsables de l’ingénierie, de l’art et du design pour concevoir et implémenter l’infrastructure backend d’un RPG multijoueur en ligne.

Le candidat idéal prendra en charge et assurera le support de divers services backend critiques, démontrant une grande compétence dans le développement de systèmes en ligne sécurisés, évolutifs et hautement disponibles.

Quel rôle jouerez-vous ?

Concevoir, développer et implémenter les systèmes, fonctionnalités et services backend clés du jeu.

Concevoir, implémenter et maintenir des services backend sécurisés et évolutifs, incluant la persistance des données des joueurs, le matchmaking, les lobbies et l’infrastructure serveur.

Travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’ingénierie pour architecturer et développer un code de haute qualité, à faible latence et très réactif.

Intégrer des services et bibliothèques partagés internes et externes.

Effectuer des revues de code entre pairs et promouvoir un haut standard d’excellence du code.

Collaborer avec les équipes de design et gameplay pour créer des systèmes et outils backend de support.

Encadrer les ingénieurs juniors et fournir des conseils techniques sur les nouvelles fonctionnalités.

Participer à toutes les étapes du processus de développement, de la conception à l’exploitation en direct.

Ce que nous attendons de vous :

Plus de 5 ans d’expérience professionnelle en ingénierie logicielle, au sein d’équipes pluridisciplinaires.

Expérience sur au moins un titre de jeu en ligne multijoueur à grande échelle publié avec succès ou équivalent.

Licence en informatique (ou domaine connexe) ou expérience professionnelle équivalente.

Maîtrise des fondamentaux en informatique : conception orientée objet, algorithmes et structures de données.

Compréhension approfondie de l’architecture serveur, du cloud computing (ex. : AWS, Gamelift, Lambda), des services backend et des microservices.

Solides connaissances des protocoles réseau et des systèmes multijoueurs (ex. : matchmaking, persistance, réplication).

Expérience avancée avec les fonctionnalités réseau/multijoueur spécifiques à Unreal Engine (OnlineSubsystems, EOS, RepGraph, réplication de sous-objets, RPC).

Excellentes compétences en résolution de problèmes, débogage et dépannage.

Atouts supplémentaires :