Samsung lance des écrans gaming 6K et en 3D sans lunettes, tout savoir sur la gamme Odyssey

Samsung a profité du CES 2026 de Las Vegas pour présenter sa nouvelle gamme de moniteurs Odyssey, et le constructeur a décidé de se faire remarquer, avec notamment le premier écran en 6K et proposant de la 3D sans lunettes, avec en sus la capacité de suivre nos yeux pour ajuster profondeur et perspective, afin d'offrir une sensation de rendu quasi holographique. Mais ce n'est pas tout, on apprend aussi que la série Odyssey 2026 sera composée de 5 nouveaux modèles : l’Odyssey 3D, le G6 et trois modèles G8, chacun ciblant des besoins différents.





Odyssey 3D : la 3D sans casque et résolution 6K

Le modèle phare de cette gamme, c'est l'Odyssey 3D G90XH, qui est un écran 32 pouces qui dispose d'un suivi oculaire en temps réel. L’écran va en effet ajuster automatiquement la profondeur et la perspective selon la position du joueur. Samsung a par ailleurs collaboré avec plusieurs studios pour créer des effets 3D optimisés sur des titres comme The First Berserker Khazan, Lies of P Overture ou Stellar Blade, que des jeux coréens vous l'aurez remarqué, et ce n'est pas un hasard. Cela permet non seulement d’améliorer la perception des distances et la profondeur des terrains de jeu, mais aussi de donner un avantage stratégique aux joueurs en rendant la séparation des objets et des personnages plus claire. Bref, un bond technologique majeur par rapport au gameplay 2D classique. Techniquement, ce moniteur est également impressionnant, proposant une résolution 6K, un taux de rafraîchissement de 165Hz, et pouvant atteindre 330Hz avec le Dual Mode, avec en sus un temps de réponse de seulement 1 ms.









Odyssey G6 : l’arme ultime de l’e-sport

Pour les joueurs compétitifs, le G6 de 27 pouces (G60H) est un moniteur qui se veut le compagnon ultime pour les pro-players. Avec un taux de rafraîchissement record de 1 040Hz, c’est tout simplement le moniteur le plus rapide jamais conçu pour le gaming. Même en QHD, il peut atteindre 600Hz grâce au Dual Mode, garantissant une netteté de mouvement exceptionnelle. A noter que le G6 est aussi compatible AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync, ce qui signifie que chaque scène, même les plus rapides, est parfaitement fluide et synchronisée, sans déchirure ni saccade.









Odyssey G8 : vitesse, résolution et OLED

Mais ce n'est pas tout, la série G8 complète la gamme avec trois modèles différents pensés pour un équilibre entre performance, résolution et qualité d’image.





G8 32 pouces (G80HS) : le premier moniteur gaming 6K au monde, 165Hz natifs, pouvant atteindre 330Hz en 3K grâce au Dual Mode.





G8 27 pouces (G80HF) : résolution 5K et jusqu’à 360Hz en QHD, pour un rendu ultra-fluide tout en conservant un niveau de détails élevé.





Odyssey OLED G8 32 pouces (G80SH) : écran 4K QD-OLED, 240 Hz, traitement anti-reflet, luminosité 300 nits et certification VESA DisplayHDR True Black 500. Couplé au DisplayPort 2.1 (UHBR20) capable de 80 Gb/s, il offre une lecture HDR fluide et des performances VRR stables.





Les trois modèles prennent également en charge l'AMD FreeSync Premium Pro et le NVIDIA G-Sync Compatible, afin d'assurer des performances stables et un rendu optimal, que ce soit pour le jeu, la création ou le visionnage de contenus HDR.











