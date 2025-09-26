ROG Xbox Ally : les consoles portables Xbox seront vendues entre 600 et 900€, c'est officiel !

Annoncées lors du Xbox Games Showcase du Summer Game Fest en juin dernier, les consoles portables ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X marquent une étape importante pour Microsoft et Asus, puisqu'il s’agit des premières machines portables officiellement intégrées à l’écosystème Xbox. Après plusieurs mois d’attente, leur lancement est confirmé avec des précommandes ouvertes depuis le 26 septembre, tandis que la sortie est prévue pour le 16 octobre 2025. Et c'est en marge du Tokyo Game Show 2025 que leur prix ont été révélés.





ROG Xbox Ally (Z2 A) : 599€

ROG Xbox Ally X (Z2 Extreme) : 899€





Des tarifs élevés en effet, mais assez proche des pratiques faites sur le marché des PC portables en réalité. Interrogés par IGN le mois dernier, Jason Ronald, vice-président des consoles et de l’écosystème Xbox chez Microsoft, et Shawn Yen, vice-président senior d’Asus, ont reconnu la difficulté de fixer le juste prix pour les nouvelles consoles portables ROG Xbox Ally. « C’est toujours un défi. Il faut trouver l’équilibre entre accessibilité et prix, surtout pour un format portable qui doit aussi prendre en compte l’autonomie », a expliqué Jason Ronald. De son côté, Shawn Yen a rappelé que l’impact des droits de douane restait encore à mesurer : « Nous aurons besoin de plus de temps pour évaluer leurs conséquences sur les prix. Nous donnerons davantage de détails en septembre et octobre. »





Un marché concurrentiel et sous pression

La sortie des ROG Xbox Ally et Xbox Ally X intervient dans un secteur déjà très compétitif, dominé par des acteurs bien installés comme le Steam Deck de Valve et la Nintendo Switch 2, proposés à des tarifs plus abordables. Dans le même temps, Microsoft doit faire face à des critiques liées à la hausse répétée du prix de ses consoles Xbox. Rien que la semaine dernière, l’entreprise a annoncé une nouvelle augmentation aux États-Unis, après celles déjà appliquées en mai. Microsoft justifie ces révisions tarifaires par la conjoncture macro-économique et affirme vouloir continuer à proposer un « meilleur rapport qualité-prix » via des initiatives comme Xbox Play Anywhere. Mais la firme de Redmond n’est pas seule à procéder à ces ajustements, puisque Sony a récemment relevé le prix de ses consoles PlayStation aux États-Unis. Nintendo, après le lancement de sa Switch 2 à 450$, a également augmenté les tarifs de la Switch originale et de ses accessoires.









Côté jeux, la tendance est identique : Mario Kart Tour a été commercialisé à 90€ en Europe, tandis que Microsoft a un temps envisagé de lancer ses propres titres à ce prix avant de revenir sur sa décision. Les abonnements suivent la même logique, avec notamment une hausse récente du Game Pass. Pour de nombreux analystes, ces hausses reposent sur un faisceau de causes : inflation des coûts de fabrication, intensification de la concurrence, mais aussi et surtout droits de douane américains. Ces derniers expliquent pourquoi certaines augmentations concernent principalement le marché américain. Un constat partagé par l’Entertainment Software Association (ESA). Sa porte-parole, Aubrey Quinn, déclarait en avril : « L’impact sera réel, quelle que soit l’entreprise. Cela concerne toute l’industrie, et il sera global. » Bref, il va falloir composer avec.







