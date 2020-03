WRC 9 : le jeu annoncé sur Xbox Series X et PS5, une première vidéo teaser

rallyes aux environnements entièrement retravaillés", ainsi que "des nouveaux véhicules historiques ayant marqué l’histoire du Championnat." De son côté, le mode "Carrière" offrira des possibilités de progression supplémentaires, et donnera encore plus d'épaisseur au management de l'écurie.



Bien évidemment, les développeurs de KT Racing (ex-Kylotonn) garantissent une physique des voitures encore plus réaliste : suspensions, freinage, gestion des masses, tout a été passé au crible. "Avec pour objectif de reproduire fidèlement les réactions des voitures sur toutes les surfaces et dans toutes les conditions qu’offre le championnat", nous explique-t-on. Enfin, si WRC 9 ne dispose pas de la moindre date de sortie sur Xbox Series X et PS5 (logique), on sait qu'il arrivera le 3 septembre sur PS4, Xbox One et PC (Epic Games Store), et plus tard sur Nintendo Switch.





C'est par le biais d'un communiqué officiel que NACON annonce WRC 9 sur Xbox Series X et PS5, en prenant le temps de glisser une vidéo teaser. Aucune image du jeu à se mettre sous la dent, mais on apprend tout de même que trois nouvelles épreuves feront leur apparition cette année : le Japon, le Kenya, et la Nouvelle Zélande. Puisque l'on parle du contenu du jeu, on nous promet également "deux