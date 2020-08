WRC 9 : un trailer à fond sur les spéciales du Japon

Disparu du calendrier officiel du WRC depuis 2011, le rallye du Japon fera son grand retour cette année, ce qui signifie qu'il sera également dans le jeu officiel WRC 9 de Kylotonn. Le studio parisien nous dévoile donc un premier trailer, dans lequel on peut voir Sébastien Ogier et Julien Ingrassia s'attaquer aux routes glissantes des préfectures d'Aichi et de Gifu à bord de leur Toyota Yaris. Avec une saison chamboulée par l'épidémie de COVID, le championnat du monde des rallyes a adopté un calendrier modifié, et pour l'instant, la manche nipponne devrait se tenir en clôture, du 19 au 22 novembre 2020. Rappelons que WRC 9 sortira le 3 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, avant d'arriver plus tard sur Switch, PS5 et Xbox Series X.