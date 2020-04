WRC 9 : plus de 2 minutes de gameplay sur les routes de la Nouvelle-Zélande

Kylotonn et Nacon dévoilent aujourd'hui la première vidéo de gameplay de WRC 9, dans laquelle on embarque au volant d'une Fiesta WRC pour s'attaquer aux routes glissantes de la Nouvelle-Zélande. Absente du calendrier depuis sept ans, l'épreuve fête son grand retour dans le championnat du monde des rallyes 2020 (si jamais elle est disputée cette année, malgré la pandémie de COVID-19). Ce n'est pas la seule destination qui refera surface, puisque le Kenya et le Japon figurent également au programme.



En tout cas, les joueurs vont devoir déployer tout leur talent pour signer des gros chronos sur les routes piégeuses et glissantes qui longent les côtes abruptes des environs d'Auckland. WRC 9 sortira le 3 septembre prochain sur PC, PS4, Xbox One, et un peu plus tard sur PS5, Nintendo Switch et Xbox Series X.