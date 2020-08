WRC 9 : de la 4K / 60FPS sur PS5, on pourra même jouer sans passer par les menus

Cette année, WRC 9 nous fera l'honneur d'être un titre cross-gen : cela veut dire qu'il arrivera bien entendu sur PlayStation 4 et Xbox One (ainsi que sur PC) le 3 septembre prochain puis, plus tard, sur PlayStation 5 et Xbox Series X. En attendant de voir concrètement à quoi ressembleront ces moutures futuristes, Kylotonn, le studio de développement derrière le soft, s'est exprimé dans les colonnes du dernier PlayStation Magazine.Sans surprise, la firme parle ainsi de la version PS5 en livrant quelques précieuses informations :ou, tout du moins, c'est la combinaison alléchante visée par les concepteurs. De même,: pourquoi pas même si l'on attend encore de voir comment la feature s'articulera.Désormais, on attend donc un trailer en bonne et due forme de cette édition next-gen, de même que des informations sur la version Xbox Series X.