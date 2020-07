WRC 9 : une vidéo de gameplay au coeur du Kenya, la date de sortie annoncée

Outre Test Drive Unlimited : Solar Crown, Kylotonn a également dévoilé une nouvelle vidéo de gameplay de WRC 9 lors de la NACON Connect. Le studio nous emmène ainsi sur le rallye du Kenya qui, rappelons-le, revient cette saison après une absence prolongée. Bien sûr, l'épreuve qui devait être courue en 2020 a finalement été annulée à cause de la pandémie de COVID-19. Ceci signifie que le jeu sera le seul moyen de poser ses roues sur la terre rouge et grasse de l'Afrique. On vous laisse profiter de la balade, au son du 1.6L Turbo de la Fort Fiesta de l'équipe M-Sport.



Par ailleurs, on apprend que WRC 9 sortira le 3 septembre sur PC (via l'Epic Games Store), PS4 et Xbox One, et plus tard sur PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch. Une édition Deluxe Digitale est prévue : en plus d'offrir un accès anticipé 48h avant la sortie du jeu (1er septembre), elle comprendra également un abonnement de 3 mois à WRC +, la plateforme vidéo officielle du championnat, qui permet de visionner toutes les étapes de la saison en direct, mais aussi de profiter d’analyses d’experts, ou encore de portraits de pilotes. Trois DLC (la Toyota Corolla WR, la Super Spéciale Stage de Barcelona, un staff plus expérimenté pour débuter le mode Carrière) figurent aussi au programme.



Enfin, l'Audi Quattro A2 sera remise à tous ceux qui précommanderont le jeu.