PlayStation Portal : le cloud streaming débarque demain, la machine devient une vraie console portable !

Sorti il y a quasiment 2 ans, le PlayStation Portal était bridé par son propre concept puisqu'il ne s'agissait pas d'une vraie console portable, mais d'un accessoire qui avait pour but d'être un deuxième écran nomade à la PS5. Parce que oui, il s'agissait juste d'un accessoire de streaming obligatoirement connectée à la PlayStation 5, qui ne pouvait pas fonctionner sans. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, et avec l'explosion des consoles PC portables et le succès toujours plus grand de la Switch et de la Switch 2, Sony Interactive Entertainment a beaucoup réfléchi à faire évoluer sa machine.



Dès demain, le 6 novembre 2025, le PlayStation Portal permettra de streamer directement les jeux PS5 numériques de sa bibliothèque grâce au streaming dans le cloud, une fonctionnalité jusqu’ici en phase bêta pour les abonnés PlayStation Plus Premium. Cette mise à jour, l’une des plus importantes depuis le lancement du Portal en novembre 2023, transforme l’appareil en véritable prolongement de la PS5, offrant aux joueurs la possibilité de continuer leurs parties où qu’ils se trouvent, sans avoir besoin de la console à proximité. Il sera donc désormais possible d'accéder à nos jeux PS5 même lorsque la console est éteinte ou utilisée par un autre compte. Que vous soyez dans un café, à l’hôtel ou chez un ami, votre bibliothèque de jeux vous accompagne partout. Les abonnés PlayStation Plus Premium pourront également profiter de centaines de jeux issus des catalogues classiques et récents. Bref, plus besoin d’attendre d’être chez soi pour lancer ses jeux préférés, de cette manière, le PlayStation Portal devient quelque part une vraie console portable.









Cette mise à jour ne se limite pas au simple ajout de jeux en streaming, car on apprend que l’interface a été repensée pour l’occasion, avec trois onglets clairs permettant de naviguer entre la lecture à distance, le streaming dans le cloud et la recherche. Il sera en effet possible de se connecter à sa PS5 pour profiter des jeux installés, ou plongez directement dans son catalogue en streaming sans téléchargement. Sony a également profité de cette mise à jour pour enrichir l’expérience de jeu et on apprend que l’audio 3D est désormais pris en charge sur les jeux compatibles, que ce soit avec un casque filaire ou sans fil PlayStation Link. La sécurité et le confort n’ont pas été oubliés : un mot de passe protège désormais le Portal, et un écran d’état du réseau permet de vérifier facilement la qualité de sa connexion afin d’éviter toute interruption pendant les sessions de streaming.







Voici ce qu'il faut retenir.





Une interface repensée et de nouvelles fonctionnalités

Le PS Portal bénéficie également d’une nouvelle interface avec trois onglets :

Remote Play : pour jouer aux titres installés sur votre PS5.

Streaming dans le cloud : pour lancer instantanément les jeux compatibles.

Recherche : pour trouver rapidement un jeu et y accéder via QR code.

Les nouveautés :