PlayStation Portal : on peut désormais y jouer en cloud gaming, sans avoir besoin de PS5 donc, et ça change tout !

Sorti il y a tout juste un an, le PlayStation Portal a été une petite déception. Entre le choix du LCD pour l'écran, le design pas très inspiré, le Bluetooth propriétaire et le fait que la machine n'est finalement qu'un lecteur à distance de la PS5, il lui manquait beaucoup de choses pour être indispensable. Mais Sony Interactive n'a pas dit son dernier mot, puisqu'une mise à jour a été déployée dans la nuit, permettant de prendre en charge le streaming via cloud. Dès maintenant, les abonnés au programme 'PlayStation Plus Premium' peuvent tester la fonctionnalité présentée dans sa version bêta. Cela signifie que le PlayStation Portal n'a plus besoin de PS5 pour fonctionner puisque c'est à partir des serveurs PlayStation que les joueurs peuvent avoir accès au catalogue des jeux PlayStation Plus. Et là, on pense subitement aux derniers propos de Phil Spencer qui affirmait qu'une Xbox Portable était en cours de fabrication, mais qu'il faudra attendre 'plusieurs années' avant qu'elle n'arrive sur le marché. La réponse de Sony n'a donc pas beaucoup tardé...



A ce propos, le constructeur japonais prend le soin de préciser que le streaming dans le cloud (bêta) sur le PS Portal étant encore au stade expérimental, il n'est pas interdit que des fonctionnalités proposées lors de la bêta peuvent changer et ne pas être disponibles dans la version finale. Néanmoins, voici ce qu'il est désormais possible de faire à date :





- Jouez en streaming à une sélection de jeux PS5 via le catalogue des jeux PlayStation Plus

- Plus de 120 jeux PS5 du catalogue des jeux PS Plus

- Qualité maximale du streaming : 1080p/60fps

- Les fonctionnalités de la manette sans fil DualSense, dont le retour haptique, les gâchettes adaptatives, les haut-parleurs, le pavé tactile (émulé sur l’écran tactile du PS Portal) et le détecteur de mouvements.

- Stockage dans le cloud PlayStation Plus



Il est en effet possible de stocker jusqu’à 100 Go de données de sauvegardes et de progression grâce à la synchronisation automatique sur console PS5. On peut aussi basculer du jeu local au streaming de jeux de façon instantanée, et même alterner entre plusieurs appareils. Et bien sûr, pour profiter de tout cela, il faut un Wi-Fi costaud, avec un débit montant et descendant minimal requis :

Pour le streaming en 720p : au moins 7 Mbit/s

Pour le streaming en 1080p : au moins 13 Mbit/s







Pour mettre à jour le PlayStation Poral pour le rendre compatible avec le cloud gaming, voici la manipulation à faire :

- Ouvrez le “Menu rapide” et accédez à “Paramètres” sur votre PS Portal.

Sélectionnez le bouton “Streaming dans le cloud (bêta)”

- Activez l’option Streaming dans le cloud (bêta). Par défaut, elle est désactivée.

Une fois l’option Streaming dans le cloud (bêta) activée dans le menu des paramètres, une nouvelle option devrait s’afficher sur l’écran d’accueil, il est alors possible d’accéder à des jeux à l’aide du streaming dans le cloud et on peut bien sûr désactiver la bêta à tout moment. Enfin, sachez que les jeux en streaming jouables sur PS Portal seront exclusivement des jeux PS5. Les jeux PS4/PS3 ne sont pas pris en charge. Voilà qui est clair.