PlayStation Portal : c'est le nom de la console Remote Play de la PS5, son prix est aussi connu

Si Sony Interactive Entertainment est absent cette année encore de la gamescom, le constructeur japonais a néanmoins attiré l'attention avec de nouveaux détails sur sa "console portable remote play" dédiée à la PlayStation 5 et qui répondait jusqu'à présent au nom de code "Projet Q". Par le biais d'un communiqué sur le PlayStation Blog , Sony révèle le nom définitif de cet accessoire : le PlayStation Portal. Avoir l’expérience PS5 entre ses mains, partout dans le monde, tel est le défi de Sony qui a donc décidé de réunir dans ce nouveau périphérique toutes les fonctionnalités de la manette DualSense. On retrouve ansi les gâchettes adaptatives, mais aussi les retours haptiques, tandis que c'est l'occasion de confirmer que l'écran sera bien tactile, dotée de la technologie LCD, d'une taille de 8 pouces est capable d'afficher une résolution de 1080p à 60 images par seconde.

Avec le PlayStation Portal, Sony souhaite libérer le téléviseur du foyer pour que les membres d'une famille puisse partager l'écran familial, et ainsi permettre de jouer aux jeux PS5 dans une autre pièce. Comment cela fonctionne-t-il ? Par le biais d'une connexion Wi-Fi, puisque le PlayStation Portal est capable de lire tous les jeux compatibles installés sur PS5. Le périphérique comprend également une sortie audio 3,5 mm permettant de connecter un casque filaire, mais en revanche, pas de compatibilité avec les jeux PS VR2, ni de fonction de streaming cloud via le PlayStation Plus Premium.



Quant à son prix, le PlayStation Portal est annoncé à 219.99€ en France (199.99$ aux Etats-Unis) et il arrivera à la fin de l'année sans plus de précisions.