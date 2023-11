PlayStation Portal : on l'a testé, il lui manque beaucoup de choses pour être indispensable

Le Test

Quel dommage ! Sony Interactive Entertainment avait un superbe appareil entre les mains pour en faire un objet indispensable, surtout pour les fêtes de fin d'année, le produit que tous les possesseurs de PS5 se seraient arrachés pour les fêtes de fin d'année, pour une raison iconnue, le constructeur japonais a manqué d'ambition et n'est pas allé jusqu'au bout de la proposition. Du coup, on se retrouve avec un appareil qui a le cul entre deux chaises...

Voilà une semaine que nous testons la PlayStation Portal, ce fameux appareil remote play dédié à la PS5 qui, on le rappelle, n'est en aucun cas une console portable (malgré la confusion du nom), mais un lecteur à distance qui permet de streamer votre PS5 depuis cet écran déporté. Sur le papier et dès l'annonce, Sony Interactive Entertainment a clairement précisé qu'il fallait utiliser le Wi-Fi pour pouvoir y jouer et accéder à sa PS5 à distance, mais dans les faits, il est possible de faire une partage de connexion via son smartphone et donc de jouer n'importe où, même à l'autre bout de la planète. Mais pour que cela fonctionne parfaitement, il va falloir réunion quelques paramètres, à commencer par un réseau solide, en béton même, et ultra stable sinon le rendu et la fluidité des jeux vont vite chuter, voire même saccader. Si votre téléphone n'est pas compatible 4G, vous pouvez déjà oublier streamer à distance, l'instabilité du réseau est assuré. Sony Interactive Entertainment préconise à ce sujet une connexion minimum de 5 Mb/s à 15 Mb/s, ce qui est pourtant assez correct quand on sait que Netflix réclame 25 Mb/s pour regarder un film ou une série en 4K.







Mais ce n'est pas tout, "la qualité et le bon état de la connexion durant votre expérience de jeu peuvent varier en fonction de votre environnement", indique le constructeur japonais. Que faut-il comprendre par cette intervention ? Que d’une pièce à l’autre de votre domicile, le rendu peut varier, surtout si votre maison est faite de grosses pierres anciennes bien épaisses, mais ce cas précis impute aussi le comportement de votre le Wi-Fi, ou celui de votre smartphone, rien qui puisse impliquer véritablement le PlayStation Portal. Dans ces cas-là, la meilleure solution est d'installer des répartiteurs Wi-Fi supplémentaires, mais il s'agit alors de coûts supplémentaires. Vous l'aurez compris, si PlayStation Portal fonctionne parfaitement chez votre voisin, ce ne sera pas forcément le cas chez vous. Rien n'est acquis. De toutes les façons, Sony Interactive Entertainment n'a jamais communiqué sur la portabilité de sa PlayStation Portal, puisque depuis le départ, l'idée a toujours été d'en faire un écran déporté au sein du foyer familial. Un deuxième écran qui puisse libérer le téléviseur principal de la maison. Le genre de problématique qui ne se pose pas quand on est célibataire ou un jeune couple. En revanche, dès lors qu'on a des enfants à la maison, l'intérêt de la machine devient immédiatement plus intéressante. On sait comment c'est compliqué de gérer l'usage de la télévision quand on est une grande famille, aussi bien en matière d'équilibrage ou de contenus qu'on peut montrer devant des enfants (jeux violents par exemple), c'est alors que le PlayStation Portal devient une solution annexe. Seulement voilà, Sony Interactive Entertainment n'est pas allé jusqu'au bout de sa proposition. Sans doute pour essayer d'être le plus concurrentiel possible en matière de prix. Proposé à 220€, le PlaStation Portal est certes un investissement conséquent, mais il est loin d'être un appareil financièrement inaccessible, surtout quand on se rappelle les 600€ demandés pour obtenir le PSVR 2.









Le problème, c'est que la PlayStation Portal est elle aussi limitée dans nombreuses de ses fonctions et ça, c'est quelque chose qu'il est difficilement compréhensible, surtout venant de la part d'un fabricant comme Sony, habitué à la qualité de ses produits. Le design de la machine pour commencer, qui divise pas mal les joueurs, sujet en sus à de nombreux mèmes sur Internet, puique l'accessoire ressemble à un écran sur lequel on a accroché une manette DualSense coupée en deux. Et effectivement, il s'agit exactement de cela, le look est assez disgracieux. Si on retourne la PlayStation Portal, l'engin apparaît moins désagréable à l'oeil, mais de face, Sony nous a habitués à plus inventif et plus design. Alors le choix de Sony d'avoir opté pour sa DualSense coupée en deux est cependant compréhensible. Pour l'ergonomie déjà, permettant à la PlayStation Portal de bénéficier d'une prise en main immédiate et solide, tout en profitant des différentes technologies embarquées par la manette PS5, à savoir les retours haptiques et les gâchettes adaptatives. Ce choix de design, c'est aussi pour faire des économies d'échelle sans doute, aussi bien en matière de recherche et développement qu'en production d'usine. Tout est en effet identique à la DualSense, excepté les sticks analogiques qui sont un peu plus petits. Rien de grave, mais on espère cependant qu’ils n’aient pas hérité de leur fragilité (notamment avec le phénomène du Drift), parce que sinon, vous êtes condamné à renvoyer l'appareil au SAV.









L'autre point qui déçoit, c'est l'écran. Là encore, pour limiter les coûts et garder un prix compétitif, Sony a opté pour du LCD, soit ce qui se fait de plus bas de gamme aujourd'hui dans le domaine. Il est évident qu'on aurait tous préféré avoir de l'OLED, comme sur les écrans de smartphones ou le dernier modèle de la Nintendo Switch. Alors oui, le prix n'aurait pas été le même, mais pourquoi ne pas avoir proposé deux modèles, l'un en LCD pour les petites bourses et l'autre OLED (à 50/70€ de plus) pour les personnes qui peuvent se le permettre ? Quand on a l'habitude d'utiliser quotidiennement son smartphone qui propose déjà de l'OLED, ou un équivalent, il est évidemment compliqué de passer sur du LCD. Les noirs sont gris, l'affichage manque de netteté et les couleurs sont beaucoup moins flamboyantes. En termes de fonctionnalités logiciel, la PlayStation Portal est là aussi ultra limitée, avec pas mal d'incompréhension par ailleurs. Pour une raison obscure, Sony Interactive Entertainment a décidé de brider le Bluetooth de son appareil en le rendant propriétaire. Cela signifie que seuls les appareils siglés PlayStation Link sont compatibles, vous ne pourrez associer aucun de vos casques, écouteurs ou enceintes connectées, c'est acté. Une sacrée hérésie.







De même, nous avons trouvé que l'interface tactile manquait de réaction, et il nous est arrivé de nous y reprendre à plusieurs reprises pour ouvrir les fenêtres de paramétrages. D'ailleurs, on s'est aperçu qu'il est possible de mettre la PlayStation Portal en mode avion, mais on cherche encore un quelconque intérêt. Avec l'obligation d'avoir une connexion béton et ultra stable, vous pouvez oublier d'y jouer dans un avion, ou même dans un train, des lieux où le Wi-Fi a encore ses preuves à faire. A ce propos, si jamais vous êtes à l'étranger dans un hôtel et que la connexion Wi-Fi vous demande de passer par un portail web pour vous connecter, le PlayStation Portal ne vous servira à rien, puisqu'il ne dispose d'aucun browser. Et si jamais vous pensez qu'il est possible d'utiliser la PlayStation Portal comme d'un écran pour lire des films ou accéder à YouTube, Netflix, Disney+ et consorts, c'est encore un doux fantasme puisque l'appareil est incapable de streamer ces contenus. Choix assez incompréhensible de la part de Sony qui a limité le concept même de son appareil, qui avait pourtant tout pour devenir un objet indispensable. Au moins, avec si peu de fonctionnalités, la PlayStation Portal a une autonomie de 6h avec une seule charge, ce qui est vraiment confortable.