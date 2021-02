Silent Hill : 2 remakes en développement par 2 studios différents, les langues se délient

Alors que l'on pensait que Bloober Team allait prendre le temps de souffler un peu après la sortie de The Medium, il semblerait que le studio polonais ait déjà un autre projet sur le feu. C'est en effet ce qu'a confirmé Piotr Babieno dans le cadre d'une interview accordée à GamesIndustry.biz , où il se garde bien de trop en dire sur le sujet. "En fait, ça fait plus d'un an que l'on travaille sur un autre jeu d'horreur, une licence détenue par un célèbre éditeur, a indiqué le patron de Bloober Team. Je ne peux pas vous dire de qui il s'agit, je ne peux pas vous révéler le projet dont il est question, mais je suis convaincu que les gens seront très enthousiastes lorsqu'ils sauront de quoi il en retourne."Selon les dernières rumeurs, Konami préparerait activement le grand retour de Silent Hill avec non pas un, mais deux titres. En effet, nos confrères de Video Games Chronicles croient savoir que l'éditeur a confié le développement du premier titre (qui serait révélé l'été prochain) à un studio japonais dont l'identité n'a pas filtré, tandis que Bloober Team pourrait donc être le studio en charge du second jeu. D'ailleurs, toujours dans le cadre d'un reboot de Silent Hill, Video Games Chronicles assure que Konami a approché Supermassive Games (The Dark Pictures Anthology, Until Dawn), mais le projet présenté n'aurait pas séduit les dirigeants nippons.Enfin, pour ceux qui se poseraient la question : non, Bloober Team n'est pas obsédé par les jeux d'horreur, conscient qu'il s'agit d'un genre à la portée limitée. "C'est un marché de niche que nous aimerions élargir, a expliqué Piotr Babieno. Nos futurs projets ne seront pas forcément des jeux d'horreur, mais plutôt des thrillers. Avec The Medium, nous sommes en mesure de toucher plus de joueurs. [...] Quand vous regardez Resident Evil 8, Hellblade 2, voire The Last of Us, c'est justement sur ce segment que l'on souhaite être, tout en conservant notre ADN qui consiste à susciter des peurs et des émotions que l'on ne peut pas voir. [...] Nous voulons proposer un vrai récit avec des personnages, de l'action, etc."Pour mémoire, The Medium est disponible depuis le 28 janvier dernier sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC.