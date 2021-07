Konami et Bloober Team annoncent travailler sur un nouveau jeu, ça sent le revival de Silent Hill

Ce qui était encore que des rumeurs et des on-dit est désormais officiel depuis quelques minutes : Konami vient de confirmer avoir signer un partenariat avec le studio Bloober Team pour le développement d'un nouveau jeu. Difficile évidemment de ne pas penser à Silent Hill, quand on sait que l'éditeur japonais souhaite trouver un moyen de faire revenir sa licence sur le devant de la scène. Sans oublier que le studio polonais est devenu un spécialiste des jeux d'horreurs à caractère psychologique, sachant que leur dernier titre, The Medium, ne cachait pas ses influences tirées de Silent Hill. Il suffit d'ailleurs de lire le communiqué pour comprendre que Konami a de nouvelles ambitions côté jeux vidéo, eux qui se sont un peu mis en retrait ces dernières années, notamment après son divorce houleux avec Hideo Kojima.





D’importants changements sont attendus à l’avenir dans l’industrie du divertissement numérique. KONAMI a décidé de former un partenariat avec Bloober Team afin de créer du contenu de haute qualité en combinant leurs caractéristiques et leurs forces respectives. Les informations concernant les contenus issus de ce partenariat seront communiquées lorsque les détails auront été décidés.



N'oublions pas de rappeler que Akira Yamaoka, le compositeur historique de la saga Silent Hill a lui aussi travaillé sur The Medium, avec des propos de ce dernier qui évoquait un projet qui serait annoncé cet été. Autant vous dire que les planètes sont en train de s'aligner, que l'envie de faire revenir Silent Hill de plus en plus forte et que les joueurs trépignent déjà d'impatience de retrouver cette ambiance si lugubre de la série. Affaire à suivre donc.