Metal Gear : pour les 35 ans de la série, Konami va remettre en vente les jeux qui avaient été retirés

Konami aurait eu tort de ne pas profiter du 35ème anniversaire de la série Metal Gear pour faire une telle annonce. En effet, l'éditeur japonais fait savoir par le biais de Twitter que les jeux de la saga, qui avaient été retirés de la vente en novembre dernier, vont bientôt réapparaître sur les boutiques en ligne. "Aujourd'hui, la série Metal Gear, qui a débuté le 13 juillet 1987, fête ses 35 ans, peut-on lire. Nous sommes sur le point de remettre en vente les jeux qui avaient été retirés de manière temporaire." Rappelons que Konami avait été contraint de prendre cette décision en raison d'images d'archives historiques présentes dans Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, et tous les produits incluant ces deux jeux, et pour lesquelles un renouvellement de licence était nécessaire. Manifestement, l'affaire est quasiment réglée.Dernièrement, des rumeurs font état d'un remake de Metal Gear Solid 3 en développement chez Virtuos. Le projet n'a aucunement été officialisé par Konami pour le moment, mais l'un des développeurs du studio chinois a confirmé travailler sur le remake d'un jeu d'action-aventure AAA. En ce qui nous concerne, on croise les doigts.